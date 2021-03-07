Всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишу о театре» для школьников и студентов завершает прием заявок

В 2021 году РГИСИ в восьмой раз проводит Всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишу о театре» для школьников и студентов сузов. У желающих принять участие в конкурсе остаётся всего три дня на подачу текстов — принимать работы жюри в составе ведущих петербургских критиков театра и педагогов РГИСИ будет до 9 марта. За годы существования конкурса его участниками уже стали уже более 800 ребят из разных уголков России. Победители будут объявлены в начале апреля на театрализованном концерте, который состоится на Малой сцене Учебного театра «На Моховой» (дата будет объявлена позднее).
Всероссийский конкурс «Пишу о театре» ориентирован на старшеклассников (9–11 классы) и студентов сузов, увлеченных театром и планирующих поступление в творческие вузы. В числе главных призов конкурса:
- Дополнительные баллы для поступления в РГИСИ (театроведческий факультет),
- Билеты на спектакли петербургских театров,
- Подарки, памятные сувениры, дипломы участника, которые можно приложить к портфолио.
У конкурса традиционно широкая география. В 2021 году среди его участников – школьники и студенты сузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска, Екатеринбурга, Иркутска, Йошкар-Олы, Красноярска, Нижнего Нвгорода, Севастополя, Твери и других городов.
Жюри, как и в предыдущие годы принимает рецензии на спектакли, которые конкурсантам удалось увидеть вживую или на видео. Постановка может идти в репертуаре любого театра России: драматического, музыкального, театра кукол.
«В 2021 году, к сожалению, мы получили гораздо меньше работ, чем в 2020‑м. Мы понимаем, что в некоторых регионах из-за коронавирусных ограничений театры были закрыты до самого недавнего времени, поэтому многие участники не смогли попасть в залы и смотрели видеозаписи спектаклей в интернете. <…> Мы уверены, что живое общения зрителя и артистов со временем окончательно восстановится, но, пока есть объективные проблемы, допускаем, что даже на вступительных экзаменах в институт в этом году снова дадим возможность нашим абитуриентам писать вступительные работы по видеозаписям спектаклей», — говорит декан театроведческого факультета РГИСИ, член жюри конкурса Евгения Тропп.
Все авторы работ, вошедших в шорт-лист конкурса, примут участие в весенней образовательной программе РГИСИ: смогут увидеть и обсудить спектакли вместе с ведущими театральными критиками Петербурга, посетить авторские лекции и уникальные мастер-классы педагогов РГИСИ.
Требования к рецензиям:
- объем не менее 5000 знаков;
- на титульном листе обязательно указать имя и фамилию автора работы, город, название школы/колледжа и класс/курс, имя педагога (если работа написана под его руководством); название спектакля и театра.
Участник может подать на конкурс не более 3‑х рецензий, выслав их на адрес konkurs.teatroved@gmail.com.
Конкурс рецензий «Пишу о театре» был организован в РГИСИ (тогда Академии театрального искусства) в 2013 году. Цель конкурса – привлечь внимание школьников к искусству сцены, осознанному просмотру спектаклей разных видов и жанров.
В состав жюри входят ведущие театральные критики Петербурга и педагоги старейшего театрального вуза России – РГИСИ. В 2021 году в их числе: Марина Дмитревская, Елена Третьякова, Надежда Таршис, Евгения Тропп, Анастасия Ким и другие. Помимо профессионального жюри, традиционно работы оценивает и жюри студенческое, в его рядах – победители «Пишу о театре» прошлых лет.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.