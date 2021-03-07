Всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишу о театре» для школьников и студентов завершает прием заявок

В 2021 году РГИСИ в вось­мой раз про­во­дит Все­рос­сий­ский кон­курс теат­раль­ных рецен­зий «Пишу о теат­ре» для школь­ни­ков и сту­ден­тов сузов. У жела­ю­щих при­нять уча­стие в кон­кур­се оста­ёт­ся все­го три дня на пода­чу тек­стов — при­ни­мать рабо­ты жюри в соста­ве веду­щих петер­бург­ских кри­ти­ков теат­ра и педа­го­гов РГИСИ будет до 9 мар­та. За годы суще­ство­ва­ния кон­кур­са его участ­ни­ка­ми уже ста­ли уже более 800 ребят из раз­ных угол­ков Рос­сии. Побе­ди­те­ли будут объ­яв­ле­ны в нача­ле апре­ля на теат­ра­ли­зо­ван­ном кон­цер­те, кото­рый состо­ит­ся на Малой сцене Учеб­но­го теат­ра «На Мохо­вой» (дата будет объ­яв­ле­на позднее).

Все­рос­сий­ский кон­курс «Пишу о теат­ре» ори­ен­ти­ро­ван на стар­ше­класс­ни­ков (9–11 клас­сы) и сту­ден­тов сузов, увле­чен­ных теат­ром и пла­ни­ру­ю­щих поступ­ле­ние в твор­че­ские вузы. В чис­ле глав­ных при­зов конкурса:

Допол­ни­тель­ные бал­лы для поступ­ле­ния в РГИСИ (теат­ро­вед­че­ский факультет),

Биле­ты на спек­так­ли петер­бург­ских театров,

Подар­ки, памят­ные суве­ни­ры, дипло­мы участ­ни­ка, кото­рые мож­но при­ло­жить к портфолио.

У кон­кур­са тра­ди­ци­он­но широ­кая гео­гра­фия. В 2021 году сре­ди его участ­ни­ков – школь­ни­ки и сту­ден­ты сузов из Санкт-Петер­бур­га, Моск­вы, Брян­ска, Ека­те­рин­бур­га, Иркут­ска, Йош­кар-Олы, Крас­но­яр­ска, Ниж­не­го Нвго­ро­да, Сева­сто­по­ля, Тве­ри и дру­гих городов.

Жюри, как и в преды­ду­щие годы при­ни­ма­ет рецен­зии на спек­так­ли, кото­рые кон­кур­сан­там уда­лось уви­деть вжи­вую или на видео. Поста­нов­ка может идти в репер­ту­а­ре любо­го теат­ра Рос­сии: дра­ма­ти­че­ско­го, музы­каль­но­го, теат­ра кукол.

«В 2021 году, к сожа­ле­нию, мы полу­чи­ли гораз­до мень­ше работ, чем в 2020‑м. Мы пони­ма­ем, что в неко­то­рых реги­о­нах из-за коро­на­ви­рус­ных огра­ни­че­ний теат­ры были закры­ты до само­го недав­не­го вре­ме­ни, поэто­му мно­гие участ­ни­ки не смог­ли попасть в залы и смот­ре­ли видео­за­пи­си спек­так­лей в интер­не­те. <…> Мы уве­ре­ны, что живое обще­ния зри­те­ля и арти­стов со вре­ме­нем окон­ча­тель­но вос­ста­но­вит­ся, но, пока есть объ­ек­тив­ные про­бле­мы, допус­ка­ем, что даже на всту­пи­тель­ных экза­ме­нах в инсти­тут в этом году сно­ва дадим воз­мож­ность нашим аби­ту­ри­ен­там писать всту­пи­тель­ные рабо­ты по видео­за­пи­сям спек­так­лей», — гово­рит декан теат­ро­вед­че­ско­го факуль­те­та РГИСИ, член жюри кон­кур­са Евге­ния Тропп.

Все авто­ры работ, вошед­ших в шорт-лист кон­кур­са, при­мут уча­стие в весен­ней обра­зо­ва­тель­ной про­грам­ме РГИСИ: смо­гут уви­деть и обсу­дить спек­так­ли вме­сте с веду­щи­ми теат­раль­ны­ми кри­ти­ка­ми Петер­бур­га, посе­тить автор­ские лек­ции и уни­каль­ные мастер-клас­сы педа­го­гов РГИСИ.

Тре­бо­ва­ния к рецензиям:

объ­ем не менее 5000 знаков;

на титуль­ном листе обя­за­тель­но ука­зать имя и фами­лию авто­ра рабо­ты, город, назва­ние школы/колледжа и класс/курс, имя педа­го­га (если рабо­та напи­са­на под его руко­вод­ством); назва­ние спек­так­ля и театра.

Участ­ник может подать на кон­курс не более 3‑х рецен­зий, выслав их на адрес konkurs.teatroved@gmail.com.

Кон­курс рецен­зий «Пишу о теат­ре» был орга­ни­зо­ван в РГИСИ (тогда Ака­де­мии теат­раль­но­го искус­ства) в 2013 году. Цель кон­кур­са – при­влечь вни­ма­ние школь­ни­ков к искус­ству сце­ны, осо­знан­но­му про­смот­ру спек­так­лей раз­ных видов и жанров.

В состав жюри вхо­дят веду­щие теат­раль­ные кри­ти­ки Петер­бур­га и педа­го­ги ста­рей­ше­го теат­раль­но­го вуза Рос­сии – РГИСИ. В 2021 году в их чис­ле: Мари­на Дмит­рев­ская, Еле­на Тре­тья­ко­ва, Надеж­да Тар­шис, Евге­ния Тропп, Ана­ста­сия Ким и дру­гие. Поми­мо про­фес­си­о­наль­но­го жюри, тра­ди­ци­он­но рабо­ты оце­ни­ва­ет и жюри сту­ден­че­ское, в его рядах – побе­ди­те­ли «Пишу о теат­ре» про­шлых лет.

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