В подмосковной деревне Щекутино вновь зажгли Огонь Памяти

На мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино вновь горит уникальный Огонь Памяти. Впервые он был зажжён год назад в честь 80-летия Великой Победы. Его источник — девять частиц пламени, которые доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В этом году Огонь Памяти на мемориале в Шекутино будет гореть 10 часов в память о тех, кто 85 лет назад здесь остановил наступление фашистских войск на Москву.

В 2026 году отмечается 85 лет с тех пор, как было остановлено наступление под Москвой. И случилось это именно здесь — на Наро-Фоминской земле. Также в этом году 85 лет с основания 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Символично, что наша акция Памяти на мемориале — наш первый шаг, который открывает серию масштабных мероприятий, приуроченных к 185-летию Сбера.

«В истории войны множество трагических страниц. Среди них — подвиг, наших коллег, работников финансовой сферы, которые в тяжелейшие дни сражений погибли в ожесточённых боях под Наро-Фоминском. Каждый год накануне Дня Победы мы здесь, в деревне Щекутино склоняем головы перед подвигом 4-й дивизии народного ополчения, 85 лет назад они были серди тех, кто защитил Москву и не дал врагу пройти на столицу нашей Родины. В прошлом году мы впервые зажгли на мемориале уникальный Огонь Памяти: его частицы из девяти городов-героев России объединились как символ общего подвига и вклада народа в Великую Победу. Мы сберегли частицу этого единого Огня и в этом году вновь зажгли здесь Огонь Памяти — как символ нашей вечной благодарности победителям в Великой Отечественной войне, единства и неразрывной связи поколений», — рассказывает заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

