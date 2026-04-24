В Музее Мирового океана открылась выставка «Звёздное небо над головой», посвящённая космонавтам, чьи судьбы связаны с Калининградской областью. Новый проект реализован совместно с Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и Мемориальным музеем космонавтики и приурочен к 80-летию Калининградской области и 25-летию швартовки научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» на Набережной исторического флота.

Выставка напоминает: Калининградская земля всегда была местом, где люди смотрели на звёзды. Здесь великий философ Иммануил Кант, глядя на звёздное небо, вывел моральный закон, астроном Фридрих Бессель впервые измерил расстояние от Земли до звезды, жил и работал писатель-фантаст Сергей Снегов. Именно здесь мечтать о звёздах начали наши земляки – будущие космонавты.

Калининград стал малой родиной для шести отечественных космонавтов. Звание почётного гражданина Калининградской области получил первый человек, вышедший в открытый космос, – Алексей Архипович Леонов. Юрий Романенко, чьё детство прошло в Калининграде, трижды совершал космические полёты, общая продолжительность которых составила 430 суток. В декабре 1977 года Романенко вместе с бортинженером Георгием Гречко отправился к орбитальной станции «Салют-6», откуда в телерепортаже впервые поздравил с Новым годом советских граждан и народы всего мира.

Космонавт Александр Викторенко прибыл в Калининградскую область в 1969 году после окончания Оренбургского авиационного училища – так началась его служба в ВВС Балтийского флота. Прожив в Янтарном крае девять лет, он вспоминал об этом времени с теплотой: «Земля эта мне сразу понравилась: Калининград, область –очень родные для меня…». На Балтийском флоте начинали свой путь в космос водолаз Валерий Рождественский и лётчик морской авиации Юрий Лончаков. А в центре Калининграда, на Набережной исторического флота Музея Мирового океана, уже четверть века стоит судно, которое носит имя инженера-исследователя Виктора Пацаева – его юность прошла в Нестерове.

Именами земляков-космонавтов названы улицы, скверы, школы. О связи самого западного региона с космосом жителям и гостям города напоминают улицы Галактическая, Звёздная, Космическая и Млечная, а скульптурная композиция Бориса Едунова «Покорителям ближней Вселенной» хорошо знакома всем калининградцам.

В год 80-летия области организаторы выставки обращаются к памяти тех, кто прославил Калининград по всей стране и за её пределами. Экспозиция знакомит посетителей с биографиями космонавтов-земляков, их личными предметами, формой, архивными документами и редкими фотографиями. ОКБ «Факел» предоставил для проекта уникальные предметы: макет спутника и рабочий прототип лазерного двигателя. Также гости увидят флаги Калининградской области, побывавшие в космосе, и палитру и картины Алексея Леонова в технике жикле. Среди ключевых экспонатов – полётное задание Александра Викторенко, скафандр «Сокол-К» космонавта СССР Олега Макарова, тужурка из комплекта форменной одежды Валерия Рождественского и чехол для доставки брошюр К.Э. Циолковского на орбитальную станцию «Мир», где располагалась космическая библиотека.

«Советская космонавтика заложила основы наших сегодняшних успехов: активно реализуются Федеральная космическая программа и Российская лунная программа, планируются полёты отечественных космонавтов к Марсу и Венере. С помощью выставки «Звездное небо над головой» мы хотим выстроить диалог с посетителем, особенно с юными гостями, и донести главную мысль: вы тоже можете стать частью этой космической программы, нужно не переставать мечтать и помнить, что Калининградскую область можете прославить и вы», – отметила куратор выставки Юлия Степанчук.

Новый проект позволяет посетителям увидеть Янтарный край как родину покорителей космоса и вновь напоминает, что главное богатство региона – это люди.

