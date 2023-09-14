В Подольске состоялся первый фестиваль ТЯГАфест для жителей округа

9 сентября 2023г. в Подольске на территории кабельного завода СПКБ «Техно» состоялся первый фестиваль ТЯГАфест для жителей округа.

#тягаФест – так назвал свой первый фестиваль для всех жителей округа завод СПКБ или, как его называют в городе «Притягательный Завод», имея в виду тягу сотрудников завода к мечте и к объединению людей для реализации самых смелых идей и планов.

Руководитель завода Максим Анатольевич Тугучев верит в то, что любой самый большой проект начинается с твоего личного шага в будущее, поэтому «Притягательный Завод» продолжает свои социальные инициативы.

Фестиваль был организован собственными силами завода и его партнёров для того, чтобы подарить всем желающим чудесный выходной день, наполненный семейными развлечениями, угощениями и отличным настроением.

Гости фестиваля приняли участие в интерактивных экскурсиях по заводу, где детям и взрослым были показаны увлекательные производственные процессы, и где всем желающим была предоставлена возможность сделать своими руками красивые поделки в цеху гальваники.

Не только молодежь, но и старшее поколение приняли участие в йоге, командных играх, катании на багги и ретро - автомобилях.

На сцене создавали праздничную атмосферу популярные музыкальные коллективы, а в качестве специального гостя фестиваля выступил Виктор Пеленягрэ, русский поэт-песенник, автор хитов «Как упоительны в России вечера», «Позови меня тихо по имени», «Всё так же рыдает шарманка» и многих других.

Победители увлекательных игровых забегов и семейных конкурсов получили призы и подарки, а желающим погрузиться в мечту были раскрыты тайны метеоритов, притягательность Камчатки и секреты создания авторских кукол на лекциях, разработанных увлеченными профессионалами.

На площадке были организованы мастер-классы для детей, родителей и всех желающих. Больше всего многим понравилось мастерить экологичные поделки из дерева и старинные русские обереги.

На протяжении всего дня гостей угощал фудкорт – ароматное барбекю и авторские бургеры, сыры и лимонады, свежая выпечка, приготовленные с любовью смежными предприятиями завода.

«Идея проведения фестиваля, который был бы интересен и детям, и взрослым, возникла у нас именно сейчас, когда особенно важно не забывать, что нас объединяет. Сплочённость внутри семьи, время, проведенное вместе с друзьями, хорошие отношения с соседями и земляками, - с такой «малой Родины», как с букваря, начинается большая любовь к месту, где ты живёшь. Мы постарались сделать этот день познавательным и интересным, и ждём всех с открытой душой в следующем году», - говорит Максим Тугучев, генеральный директор СПКБ «Техно».

Фотогалерея по данному мероприятию доступна по ссылке https://vk.com/spkbfest

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