Старинные ремесла представят на выставке в ландшафтном парке «Митино»

Выставка исторической реконструкции ремесел «Мастерская ремесленника» откроется в ландшафтном парке «Митино» 15 сентября 2023 года и будет доступна для посещения до 15 января 2024 года.





Экспозиция выставки «Мастерская ремесленника» познакомит гостей с древними ремеслами и позволит оценить наследие, лежащее в основе современных технологий. Она организована студией живой истории «Хронотоп» при поддержке Института Археологии РАН и будет доступна всем желающим бесплатно. Посетить ее можно будет с 15 сентября до 15 января.

В выставочном зале ландшафтного парка «Митино» представят станки для ткачества, на которых посетители смогут рассмотреть процесс изготовления тканей и узнать о разных техниках и узорах. Вертикальным ткацким станком пользовались еще в древнем Египте, а по принципу работы горизонтального ткацкого станка сейчас работают практически все современные заводы по изготовлению тканей.

Станок по литейному делу познакомит с металлообработкой и литьем. На передвижной кузнице можно рассмотреть принцип работы мехов и кузнечного горна, а на обзорной экскурсии узнать о температуре плавления различных металлов и способах их обработки.

О традиционном гончарном ремесле, методах работы с глиной и о том, как изготавливались уникальные формы, поведает отдельная зона. Кроме того, будет представлена мастерская книжной печати, где посетители увидят, как при помощи старинного печатного оборудования в прошлом создавались книги.

В рамках выставки «Мастерская ремесленника» будут проходить бесплатные обзорные экскурсии для детей и взрослых. Также будут организованы платные мастер-классы для ребят от 6 лет.

Школа юного археолога ландшафтного парка «Митино» проведет занятия в мастерской книжной печати, где участники сами сделают простую темперную краску и оттиск на копии печатного станка XVI века. А студия живой истории «Хронотоп» организует мастер-класс по ткачеству. Посетители узнают, как создавались нити и ткани, и сделают браслет квадратного сечения на инструменте «вилочка».

Фото – пресс-служба ландшафтного парка «Митино»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.