24 марта 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла пройдет концерт органистки Маргариты Еськиной «В подражание старым мастерам: музыка для органа и клавесина».

Музыка Иоганна Себастьяна Баха — украшение любого органного концерта и важнейшая часть органного репертуара. Это еще и точка, от которой слушатели часто отсчитывают саму историю органного искусства. Маргарита Еськина предлагает заглянуть в прошлое и познакомиться с музыкой старых мастеров, чьи творения вдохновляли Баха и стали для него настоящей школой высокого искусства. Вы услышите большой исторический орган собора и миниатюрный клавесин-оттавино — точную копию инструмента конца XVI века.

В первой биографии Баха, созданной Иоганном Николаусом Форкелем, описан интересный эпизод детства Иоганна Себастьяна. С 9 лет он воспитывался в доме своего брата Иоганна Кристофа, ставшего учителем будущего композитора. Бах знал, что у брата есть прекрасный сборник сочинений известных клавирных мастеров: Иоганн Якоб Фробергер, Иоганн Фишер, Иоганн Каспар Керль, Иоганн Пахельбель, Дитрих Букстехуде, Николаус Брунс, Георг Бём по праву считались лучшими музыкантами того времени. Иоганн Кристоф отказал маленькому Иоганну в просьбе познакомиться с этими нотами; тогда Бах на протяжении шести месяцев тайно переписывал сочинения по ночам при свете луны. Когда работа уже подходила к концу, брат застал Иоганна за этим занятием и отобрал с таким трудом добытые сокровища.

Интерес и уважение к творчеству своих предшественников и современников Бах сохранил на всю жизнь: он сделал множество транскрипций сочинений своих коллег-композиторов, которых никогда не видел, но чье творчество ценил и у которых не переставал учиться. Увы, сегодня имена этих гигантов эпохи барокко — тех, кто были настоящими учителями Баха, благодаря которым маленький гений постигал премудрости композиторского дела, знакомился с музыкальными традициями других стран и осваивал новые музыкальные формы — почти не известны широкой публике.

Слушателей концерта ждет не только знакомство с творчеством старых мастеров, но и уникальная возможность услышать эту музыку так, как она, вероятно, звучала 400 лет назад. Часть программы будет исполнена на клавесине-оттавино, копии фламандского инструмента 1593 года. Оригинал находится в Москве, в Российском Музее музыки; клавесинный мастер Николай Полосков досконально изучил все особенности инструмента и детально воссоздал его внешний вид и его звучание.

На органе же прозвучат сочинения И.С. Баха, написанные в тех стилях и жанрах, в которых работали его великие предшественники. Атмосфера большого лютеранского собора, звучание старинного инструмента и вечная музыка Баха перенесут гостей концерта в те времена, когда время текло медленно, а музыка говорила о вечных ценностях.

В программе: И. С. Бах, Дж. Фрескобальди, И. К. Керль, Д. Букстехуде и др.

Начало в 20:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.