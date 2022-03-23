«Достоевская. Сны Анны»: образец жертвенной любви

23 и 24 марта, 18 и 19 апреля на Основной сцене Театра МОСТ пройдут весенние показы постановки о личной жизни Достоевских – громкой премьеры сезона – «Достоевская. Сны Анны».

Спектакль, рассказывающий о чувствах знаменитой пары, вошедшей в историю как образец жертвенной взаимной любви, подвергся изменениям. Режиссёр-постановщик продолжает редактировать сцены, расставлять акценты – исследует тему, которая уже несколько лет является для него вдохновением.

«Сначала мне было сложно смириться и резать текст по живому, – признаётся Георгий Долмазян. – Но теперь, когда смотрю финальную версию постановки, у меня нет никаких сомнений – эту историю иначе представить нельзя. Мне кажется, нам удалось добиться того, чтобы зрители заходили на спектакль «Достоевская. Сын Анны», а выходили… из квартиры, где они были в гостях у Достоевских».

Сценический байопик, впервые представленный в год 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского, создан по книге воспоминаний жены, музы, сподвижницы великого писателя – Анны Достоевской-Сниткиной. Свидетельства, оставленные вдовой, стали памятником не только Достоевскому, но и любви, которая их объединила.

Роль Анны Григорьевны – в юности, зрелости и старости – исполняют шесть актрис. Образ Фёдора Михайловича воплощает Дмитрий Чуриков, несмотря на молодой возраст, на протяжении спектакля меняется на глазах под гнётом возраста и обстоятельств. Постановка «Достоевская. Сны Анны» стала самым необычным опытом изучения психологии отношений, а также русской истории, философии и литературы. Как для создателей спектакля, так и для зрителей.

Начало в 19:00.

Фото – Юлия ДАНИЛЮК

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