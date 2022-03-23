24 марта 2022 года Музыкальная гостиная Усадьбы Васильчиковых приглашает на органный концерт «Ave Maria»!

Тема, к которой на протяжении веков не устают обращаться композиторы и исполнители. Ave Maria – приветствие архангела Гавриила Марии в момент Благовещения. Молитва, обращенная к Пречистой Деве, из века в век не сходящая с уст христиан по всем миру. На протяжении веков композиторы разных стран «слышали» эту молитву по-своему, создавая свои шедевры. Ave Maria давно вышла за рамки церковного пространства, а к нескольким сотням музыкальных сочинений, созданных на этот текст, постоянно продолжают присоединяться новые.

В этом концерте – три ипостаси классической музыки. Традиционное органное искусство с несравненной полифонией Баха. Вокальные духовные произведения, среди которых, конечно, центральное место занимают лучшие из мелодий «Ave Maria». И виртуозная скрипка с одним из эталонов мастерства – каприсом Паганини.

Ave Maria – это про оторваться от повседневной суеты и увидеть небо!

В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов Светлана Полянская (сопрано), Вильям Хайло (скрипка), Марина Омельченко (орган).

В программе: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Дж. Тартини, А. Вивальди, И.Г. Вальтер, Н. Паганини, В.А. Моцарт, П. Масканьи, Ф. Крейслер, И. Юсупова, М. Шуянов, Ф. Шуберт, Н. Хаким​.

Где? Музей военной формы. Москва, ул. Большая Никитская, д. 46/17, стр. 1.

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