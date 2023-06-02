«В погоне за счастьем». В Москве состоялся Благотворительный фестиваль «Я верю»

30, 31 мая в Московском Продюсерском Центре прошёл ежегодный Благотворительный фестиваль «Я верю. В погоне за счастьем», посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятия состоялось благодаря поддержке Департамента культуры города Москвы и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл трижды благословил проведение фестиваля в 2021, 2022 и 2023 годах. Организатор мероприятия Центр развития детей «ИМЕНА Продакшн».

Благотворительный фестиваль «Я верю» проходит в Москве более 14 лет и дает прекрасную возможность для начинающих артистов обрести веру в себя и собственные силы, а также выступить на сцене вместе с признанными мастерами театра и кино. Его главная цель – это формирование правильных жизненных-христианских ценностей у детей и родителей.

В этом году Фестиваль посетило боле 2000 человек. Зрителями стали школьники и студенты города Москвы и Московской области, воспитанники церковно-приходских школ, интернатных учреждений, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Во время торжественного открытия от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к гостям обратился Преосвященнейший епископ Истринский Серафим (Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по делам молодёжи).

«Рад вас сердечно приветствовать на нашем ежегодном Благотворительном фестивале «Я верю. В погоне за счастьем», который приурочен к замечательному празднику Международному Дню защиты детей. В этом году мероприятие посвящено очень важной теме – теме человека, теме счастья. Подлинно счастлив человек тогда, когда он чувствует радость и удовольствие от того, как, где и с кем проходит его жизнь. С духовной точки зрения, этого можно достичь именно тогда, когда в нашем сердце есть Бог. Потому что, как говорит апостол Иоанн Богослов, „Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём” (1 Ин. 4:16). Господь дает нам полноту счастья, возможность таким образом устроить свою жизнь, чтобы все происходящее в ней доставляло нам радость. Желаю, чтобы наш фестиваль послужил тому, чтобы в жизни каждого из вас счастья стало больше. И я искренне желаю, чтобы и сам мюзикл, и неформальное общение в рамках Благотворительного фестиваля, новые дружеские связи послужили тому, чтобы и в вашей жизни стало больше счастья. Мы с радостью поддерживаем Фестиваль и верим, что в следующем году мероприятие вновь затронет важные, общечеловеческие ценности, которые сейчас так нуждаются в нашем всеобщем внимании. Я говорю о доброте, чести, любви, уважении, верности и, конечно, вере», - сказал Преосвященнейший епископ Серафим.

Он также сердечно поблагодарил инициаторов фестиваля, в особенности генерального директора Центра развития детей «ИМЕНА продакшн» Диану Тевосову за приглашение на мероприятие, искреннее усердие в заботе о духовном просвещении подрастающего поколения.

Продюсер «ИМЕНА Продакшн», руководитель Благотворительного фестиваля «Я Верю» Диана Тевосова поздравила гостей с Днем защиты детей и поделилась историей создания мюзикла «Я верю. В погоне за счастьем», отметив, что самому юному участнику всего 6 лет.

«Сама постановка непростая, дети серьёзно готовились к премьере. Это история об обычном человеке, о нас с вами, о том, что делает человека человеком. Для себя лично я познала две простые истины: важно прожить эту жизнь с Богом и посвятить её служению простому человеку. И самое главное — суметь пронести эту любовь через всю свою жизнь. Если получится и у нас с вами, сохраняя чистоту нашего сердца, внутреннюю красоту, пронести это состояние через года, то тогда наша жизнь наполнится совершенно другими глубокими духовными смыслами», - отметила Диана Тевосова.

Философско-музыкальную историю о поиске смысла на извечный вопрос «что же такое счастье» рассказали артисты Центра развития детей «ИМЕНА Продакшн», хореографическая постановка в исполнении школы танца «ЭТО дети company». Взрослых героев мюзикла представили мастера сцены: Георгий Перадзе - актёр театра и кино, артист театра Н.С. Михалкова и Сергей Дорогов, актёр театра и кино, участник юмористического шоу «6 кадров».

Со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского, Михаила Гуликова, Бориса Пастернака и Евгения Евтушенко, музыкальное сопровождение Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Родиона Щедрина и Альфреда Шнитке помогали создать неповторимую атмосферу. Оригинальный сценарий мюзикла написан Алексеем Ляпичевым.

Фестиваль приехали поддержать актриса Анна Легчилова, актёр, режиссёр Егор Сальников, музыкант, солист музыкальной группы «Градусы» Руслан Тагиев, сценарист Михаил Гуликов, актёр Михаил Башкатов, шоумен, телеведущий, участник комедийного дуэта «Сестры Зайцевы» Роман Юнусов, актриса Валерия Скрипник, актёр Сергей Баталов, актёр Данила Вершинин и другие.

Фестиваль содействует творческому развитию талантливых детей и уже на протяжении 14 лет является примером объединения усилий исполнительной власти, добровольческой, деловой и творческой общественности во благо молодого поколения.

Режиссер-постановщик - Иван Комаров. Музыкальный продюсер - Андрей Тимонин. Хореографы-постановщики - Александр Могилев, Диана Григорян, Анна Аксенова.

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