В российских регионах состоится Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!»

С 3 июня по 9 сентября 2023 фестиваль проследует по маршруту – Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург (Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Организатор фестиваля – Российское духовое общество. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фестиваль «С тобой, страна!» объединит на своих площадках лучшие региональные творческие коллективы, молодежные и детские духовые оркестры. Концертные программы представят ансамбли и солисты, джазовые музыканты, именитые духовые коллективы страны. Зрители увидят красочные шествия духовых оркестров по улицам российских городов. В фестивале примут участие музыканты из России, Азербайджана и Казахстана. На фестивале также будет представлено творчество военных духовых оркестров. Выступления пройдут на главных городских площадях, территориях парков и зон отдыха горожан. Духовой фестиваль впервые примет Государственный музей-заповедник «Петергоф». В сопровождении духовых оркестров состоятся мероприятия, посвященные празднованию памятных дат в истории страны. Оркестры выступят в День 80-летия со дня Победы в Курской битве и Прохоровского танкового сражения, 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, в День 300-летия со дня основания города Екатеринбург.

Помимо насыщенной концертной программы в дни проведения фестиваля для посетителей будут работать выставки, которые расскажут об истории страны и истории духовой музыки в России, тематические пространства для игр на открытом воздухе, а также ремесленные ярмарки.

Активное участие в мероприятиях фестиваля примут представители профессионального духового сообщества – педагоги, руководители оркестров, дирижёры, музыканты. На площадках будут организованы встречи для обмена опытом. В рамках фестиваля будут проведены конференции, круглые столы и презентации отечественных музыкальных инструментов.

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