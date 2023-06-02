Butterfly Festival: фестиваль электронной музыки  и духовных практик пройдет на Алтае

С 30 июня по 2 июля в районе Горно-Алтайска пройдет уникальный фестиваль Butterfly Festival. Мероприятие объединит выступления исполнителей электронной музыки, духовные и образовательные практики, арт-программу и другие развлечения. Участники фестиваля смогут полностью перезагрузиться, отдохнуть от бытовых проблем, проведя три дня вдали от суеты – в одном из красивейших природных мест страны.

Мы живем в суматошное время, с зашкаливающим количеством информации и тревожных новостей. Организаторы Butterfly Festival создали площадку, которая позволяет гостям всего за три дня отдохнуть, принять участие в массе активностей, окунуться в атмосферу всеобщего единения или, напротив, побыть в одиночестве и прислушаться к себе.

Название фестиваля переводится как «бабочка» – ведь именно это насекомое, согласно легендам Алтая, олицетворяет душу, перерождение, красоту и радость этого мира. Бабочка воплощает и концепцию фестиваля: три дня музыки, любви и свободы за пределами мегаполиса. Butterfly Festival объединяет несколько площадок и разнообразных активностей. В центре мероприятия – электронная музыка, которая звучит здесь в режиме 24/7. В программе самые яркие представители музыкального направления.

На фестивале выступят зарубежные музыканты: REBRN (Израиль), Accent (Израиль) и HVMZA (Бельгия). На сцену также выйдут популярные российские исполнители и диджеи: Aiwaska, Agraba, Acrobat, AGMA, ALAMPA (Live), Andrew Drum, Anturage, Doyeq, Goom Gum, Legroni, L.E.O., Lampasova & Morozz, Monoplay (Live), Marcello & Luter, Nils, Pozdnyakov, Pola, Rocca & Lorensiya, Rocks, Sysoev & Vostrikov, Skif, Samir Kuliev, Tanit, Tantsui (Live), Techbrainers, Vlad Che & Sarabi, Volen Sentir, Yulia Petrova, Zakir и другие.

Гостей фестиваля ждут десятки зон, где каждый сможет найти занятие по вкусу. В шатрах и под открытым небом раскинутся инсталляции и арт-объекты, а также фуд-зоны, игровые и спортивные площадки, зоны SPA, локации для духовных практик и медитаций.

Участники Butterfly Festival смогут посвятить время практикам, нацеленным на самопознание, принять участие в сеансе с поющими чашами и гонг медитации. А также посетить сессию с шаманом, пообщаться с тарологом и астрологом. Мероприятие ориентировано как на духовный рост, взгляд внутрь в себя, так и на телесный отдых и релаксацию.

Особое место в программе фестиваля занимает образовательная часть. Гости Butterfly Festival посетят познавательные лекции, спикерами на которых выступят известные медийные персоны. Приглашенные эксперты расскажут о современном искусстве, кино, дизайне, работе с брендами, а также о медицине.

Площадкой для события стал горный курортный комплекс Altai Palace, расположившийся в одном из красивейших уголков России – среди зеленых алтайских гор. Огромная территория, открытый бассейн, банный комплекс, комфортные номера на выбор – это место создано, чтобы отвлечься от проблем и погрузиться в неспешные размышления о своем пути. Гостям фестиваля доступны несколько категорий билетов, включающих проживание и – в зависимости от пакета – участие в активностях, трансфер и другие опции. Также предусмотрены билеты на один день/ночь фестиваля.

Музыкальный ретрит Butterfly Festival создан для тех, кому нужна перезагрузка, и кому важно, чтобы время, посвященное себе, было наполнено яркими впечатлениями и глубокими чувствами. Мы ждем единомышленников и каждого, кто хочет познакомиться с новой для себя музыкальной культурой и получить возможность по-новому взглянуть на свою жизнь и мир вокруг.

Подробную информацию о фестивале можно получить на сайте butterfly-festival.ru .

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