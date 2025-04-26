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В РАХ представили выставку «Вера – Подвиг – Победа»

editor
By editor
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Р.Ф. Абдуллин Победа! 1945. 2019-2020. Х.,т. Собственность автора
Р.Ф. Абдуллин Победа! 1945. 2019-2020. Х.,т. Собственность автора

Выставочный проект Российской академии художеств «Вера – Подвиг – Победа» является посвящением 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптура, плакаты, фотоматериалы, архивные документы и мультимедиа — из музейного фонда Российской академии художеств, Студии военных художников имени М.Б. Грекова и Студия художников имени В.В. Верещагина МВД России, Вологодской областной картинной галереи и Мемориального музея «Творческой мастерской С.Т. Коненкова», Научного архива и Научной библиотеки РАХ в Санкт-Петербурге и Москве, Телеканала «Звезда» и МИА «Россия сегодня», Творческих мастерских РАХ в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также из авторских коллекций и частных собраний.

Экспозицию составят произведения нескольких поколений художников – от академиков-ветеранов ВОВ, детей войны – художников поколения шестидесятников и семидесятников до современных художников молодого поколения. Среди них такие имена, как Борис Неменский, Лев Кербель, Владимир Переяславец Евгений Вучетич, Сергей Конёнков, Анна Остроумова-Лебедева, Евгений Лансере, Сергей и Алексей Ткачёвы, Михаил Аникушин, Ефрем Зверьков, Андрей Мыльников, Виктор Иванов, Пётр Оссовский, Павел Никонов, Зураб Церетели, Татьяна Назаренко, Ирина Старженецкая, Виктор Калинин, Александр Теслик, Александр Рукавишников, Андрей Ковальчук, Василий Нестеренко, Любовь Савельева, Даши Намдаков, Хамид Савкуев, Айдын Зейналов и другие. Зрители увидят разделы, посвященные разным вехам Великой Отечественной войны, кровопролитным боям, подвигу советского солдата, мирного населения, сплотившихся воедино во имя спасения Родины и противостояния фашистским захватчикам, многотрудным дорогам войны, радости долгожданной победы. Многие произведения художников-фронтовиков уникальны тем, что выполнены на фронте. Выставка представляет собой единое пространство образов памяти, созданных несколькими поколениями авторов в разных материалах, техниках, демонстрирующих меняющийся визуальный язык второй половины ХХ — первой четверти ХХI вв. На примере произведений живописцев и графиков, посвященных Великой Отечественной войне, показана значимость российской академической школы и выдающаяся роль изобразительного искусства в общем деле сохранения исторической памяти.

Большой раздел экспозиции посвящён защитникам Отечества, потомкам незабвенных героев Великой Отечественной войны, в разные годы отстаивающих суверенитет Родины, безопасность её граждан. Произведения академиков и молодых художников — стажёров и выпускников творческих мастерских Российской академии художеств, посвященных СВО, а также работы военнослужащих с мастер-классов в рамках программы реабилитации после СВО – раскрывают многоплановые возможности визуальных искусств в работе с историческим материалом и событиями современности в контексте единого исторического и культурного пространства. Утверждая творческий диалог между художниками, в этих в произведениях наглядно демонстрируется преемственность поколений, передача наряду с основами мастерства традиции духовного служения Отечеству.

Специальный раздел выставки составляют уникальные фото и видеоматериалы, фрагменты фильма «Предчувствие Победы» Российской академии художеств с воспоминаниями академиков — фронтовиков Бориса Неменского, Сергея и Алексея Ткачёвых, Григория Ястребенецкого и Григория Ушаева.

В рамках проекта предусмотрен показ ряда документальных фильмов о художниках-фронтовиках Борисе Неменском, Евгении Вучетиче, Николае Жукове, подготовленных при участии академиков РАХ для телеканала «Звезда», творческие встречи с участниками проекта, специальные экскурсии, а также запланирован круглый стол «Вера-Подвиг-Победа: изобразительное искусство и сохранение исторической памяти», который пройдет при участии искусствоведов и художников.

Текст подготовлен на основе статьи научного руководителя проекта – вице-президента РАХ Татьяны Александровны Кочемасовой.

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