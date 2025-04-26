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ДомойМоскваВ Моссовете открылся первый в столице креативный кластер «Арт-квест»

В Моссовете открылся первый в столице креативный кластер «Арт-квест»

editor
By editor
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энергия света
Фото © пресс-служба префекта ВАО

ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» стал площадкой для уникального арт-проекта «Энергия света».

Автором проекта является художник Елена Кутузова — создатель уникальной, запатентованной техники двойного изображения. Краски она также изготавливает сама, что не дает возможности повторения. Благодаря использованию люминесцентных красок, которые начинают проявляться только при ультрафиолетовом освещении с длинной волны 365нм, на одном холсте написаны два изображения и зрителей видит их попеременно.

Игра света и смена образов, поиск вдохновения в словах и художественные инсталляции – все это делает пространство проекта «Энергия света» уникальным. Гости выставки смогут погрузиться в вечное сопоставление двух знаковых городов – Москвы и Санкт-Петербурга, прочувствовать древнюю культуру Японии через плавные линии ярких кимоно и задуматься об энергии женского начала.

Выставка «Энергия света» откроется перформансом, который представляет собой настоящий спектакль с яркими светящимися костюмами. Движение танца под медитативные звуки ханга позволит глубже понять идею проекта и почувствовать себя его частью. Перформансы и мероприятия Школы ханга будут сопровождать выставку в течение всего времени ее экспонирования.

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