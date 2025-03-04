Привлекательные и обаятельные: мартовский рейтинг актеров, актрис и сцен

Журнал «КиноРепортер» в своем мартовском номере опубликовал ежегодный рейтинг самых обаятельных актеров, актрис и эффектных сцен. В него вошли самые привлекательные и чувственные звезды российского кино, эмоционально цепляющие зрителей современного проката. Традиционно эксперты журнала, помимо природной притягательности, отметили и актерскую игру, и глубину персонажей.

«Конечно, одних внешних данных, как бы эффектны они ни были, для попадания в наш рейтинг недостаточно, – поясняет главный редактор «КиноРепортера» Мария Лемешева. – Во-первых, актеру или актрисе важно излучать магнетизм, обладать харизмой, а во-вторых – попросту хорошо играть, убедительно раскрывать свою роль. Одним из немаловажных преимуществ является участие в таких кинолентах, которые эмоционально цепляют зрителей. И только если все эти критерии соблюдены, то вот тогда уже наши журналисты рассматривают артистов как кандидатов в рейтинг».

Резонная оценка журналистов киноглянца подчеркивает отсутствие возрастных градаций. Благодаря участию в фильме «Сто лет тому вперёд» в список попал совсем ещё молодой нижегородец, широкая волжская душа Марк Эйдельштейн – «российский Тимоти Шаламе». Не обошлось без чисто конкретного реутовского парня Юры Борисова: за «Анору» он был номинирован на «Оскар», ну а в список «Самых сексуальных актеров» попал за криминальный триллер «Кончится лето». Не сдаёт позиции старшее поколение: в сериале «Первый номер» и лирической мелодраме «Сказки Гофмана» блеснул дерзкий и стильный москвич-сердцеед Евгений Цыганов, да и ветеран (шутка ли – за 50) Сергей Безруков всё ещё в прекрасной форме, которую он продемонстрировал в сериале «Плевако» и военной драме «Воздух».

Что касается прекрасного пола, то, конечно, рейтинг просто не мог обойтись без давно уже утвердившейся в роли секс-символа Юлии Снигирь из города Донской, что под Тулой, знаменитой своими оружейными традициями. Юлия выстрелила дуплетом – ей удались и дворянка Свидригайлова в «Преступлении и наказании», и авантюристка Надя в «Золотом дне». Продолжил рейтинг «Самых сексуальных актрис» дуэт из сериала «Комбинация», в составе которого поволжская столбовая дворянка в лице Елизаветы Базыкино и пылкая огненная Анастасия Уколова из Пятигорска. Нельзя не отметить шарм и столичную утонченность Стаси Милославской, сыгравшую в историческом сериале «Столыпин», получившем награду на 12-й ежегодной церемонии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Образ чувственно-эмоциональной революционерки особенно провоцирует зрителя. Из темных муромских лесов приехала Софья Синицына, чтобы блеснуть в весьма откровенном сериале «Чистые». А Нина Здорик из «ядерного» Обнинска буквально взорвала кинопрессу сериалом «Ландыши. Такая нежная любовь».

В рейтинге «Самых эффектных цен» вновь появляется герой-любовник, эпатажный журналист-писатель Евгений Цыганов за сериал «Первый номер», но в противовес образу в этот раз отмечен в нежной категории «Самая романтичная сцена». За «Любовь Советского Союза», в котором, как известно, секса не было, томская красавица Ангелина Стречина в слиянии с экспрессивным, но миролюбивым молдавским Романом Васильевым, вошли в категорию «Самая красивая пара». А продолжили «товарищеское» рукопожатие мужественный Александр Горбатов и невероятно органичная Линда Лапиньш в «ГДР».

Фото пресс-службы «КиноРепортер»