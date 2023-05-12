В рамках нацпроекта Театр кукол в Йошкар-Оле преобразят в ТЮЗ

Проект реконструкции здания на улице Вознесенской рассмотрели и одобрили в АУ Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Планы открыть на месте бывшего Театра кукол Йошкар-Олы Театр юного зрителя появились уже давно: о решении реконструировать здание заявляли еще в 2014 году. Но приступить к работам получилось только сейчас, тем более что объект включили в национальный проект «Культура». В связи с этим устаревшая проектная документация претерпела корректировку и была направлена на новую государственную экспертизу.

Здание в стиле модернизма построили в 1989 году попроекту Анатолия Галицкого. В результате реконструкции предполагается, что все его фасады будут приведены к единому стилю: в красном кирпиче с зеленой крышей. Также планируется ликвидировать дефекты в конструкциях, трещины в наружных стенах театра, отремонтировать кровлю и выполнить другие необходимые работы.

Застройщик объекта – Минкультуры Республики Марий Эл. В числе проектных организаций – ООО «Гражданпроект», ООО «ЛТМ Мьюзик» и АО «Марийскгражданпроект».

Фото - www.culture.ru

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