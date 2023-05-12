В музее Востока открыта выставка «Победа Красной армии»

В Государственном музее Востока открыта небольшая, но содержательная выставка «Победа Красной армии», приуроченная ко Дню Победы. Экспозиция располагается в витринах перед выставочными залами.
Хусейн Тахир Заде (Бехзад). Победа Красной Армии над фашизмом. Иран. 1945 год
Главным «героем» экспозиции стала работа иранского художника Хусейна Тахира Заде (Бехзада) «Победа Красной армии», на которой внимательный зритель увидит ключевых действующих лиц Второй мировой войны: Сталина, Гитлера, Черчилля, Рузвельта и Муссолини в образе древних богатырей.
Тахир Заде Бехзад был художником-миниатюристом, поэтому его работа имеет неожиданное для нас, но абсолютно традиционное для Ирана решение: борьбы добра и зла. Чтобы проиллюстрировать многолетнее развитие этой иконографии, экспозиция дополнена несколькими работами XIX века. На них бой ведут древние легендарные богатыри и правители, а зло символизируют демоны-дивы. Особый интерес представляет литературное сопровождение экспозиции. Сама работа «Победа Красной армии» имеет на раме в картушах поэтический текст-панегирик, но помимо этого вниманию зрителей будут представлены выдержки из поэмы «Герои Сталинграда» (1945) знаменитого иранского поэта Шахрияра (1906-1988) и сборника стихов Абуль Касема Лахути (1887-1957) «Битва человечества с дивом» (1946).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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