В рамках проекта «Моя зима в Подмосковье» в Серпухове пройдет фестиваль «ТЕПЛО»

Продолжается реализация проекта Министерства культуры и туризма Московской области совместно с Министерством физической культуры и спорта Московской области «Моя зима в Подмосковье». Акция продлится до 26 февраля.

Для того, чтобы стать обладателем «Паспорта путешественника», нужно:

выбрать предложенный маршрут на туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru;

на мероприятии получить у координатора «Паспорт путешественника», где будут проставляться отметки о посещениях мероприятий.

Уже в эту субботу, 21 января, в Серпухове в парке имени Олега Степанова г. Серпухов состоится самый душевный фестиваль «ТЕПЛО», который также вошел в проект.

Гостей ждут креативные фотозоны, лотерея «Жарко», дегустация «Серпуховского сбитня», авторского чая из самовара и многое другое.

А 28 января в Наро-Фоминском городском округе пройдет масштабная лыжная гонка для любителей и профессионалов – Открытые соревнования Московской области «III Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Перед стартом Александр Легков проведет мастер-класс, а после финиша все участники и зрители смогут получить автограф известного спортсмена.

Подать заявку можно на сайте https://www.nf-ski.ru.

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