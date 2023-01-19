На «Робостанции» отметят День детских изобретений

В выходные 21 и 22 января 2023 года в честь Дня детских изобретений выставка робототехники подготовила специальную программу и подарок – бесплатное посещение всем, кто презентует свое изобретение остальным гостям выставки.

На «Робостанции» пройдет развлекательно–познавательный фестиваль. Помимо основной выставочной робоэкспозиции, в эти выходные выставка превратится в кладовую изобретений юных ученых, где все желающие представят свои творения широкой публике.

21 и 22 января в 13:00 пройдет квиз, в котором дети посостязаются в уме и сообразительности с роботом Борисом: кто быстрее ответит на каверзные вопросы?

22 января в 14:00 выступит специальный гость фестиваля Дмитрий Затекин, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана, призер соревнований в Сингапуре по подводным роботам и участник 2-х научно-практических экспедиций. Он расскажет о важности использования подводных роботов и их функциях.

«Наша миссия – не только развлекать детей, но и прививать им с детства любовь к науке и технологиям. Мы гордимся тем, что «Робостанция» в эти выходные и всегда – центр притяжения юных талантов!» – поделились организаторы мероприятия.

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