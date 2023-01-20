Видеоэкскурсия по особняку генерала Ермолова знакомит зрителей с интерьерами исторического здания

Видеоэкскурсии ГлавУпДК позволяют знакомиться с богатой историей столичных объектов культурного наследия, не выходя из дома. Героем новой серии проекта «Уникальные особняки Москвы» стал особняк генерала Алексея Петровича Ермолова, расположенный по адресу: улица Пречистенка, дом 20, а ведущим экскурсии – Главный архитектор ГлавУпДК Алексей Очнев. Он рассказал об истории здания и проведенных Предприятием работах по сохранению исторического облика здания.

Зрители смогут в деталях рассмотреть парадную мраморную лестницу особняка, которая сохранила свой облик середины XIX века; «прогуляться» по просторному вестибюлю второго этажа с историческими интерьерами; оказаться в великолепном Мавританском зале и раскрыть загадку декора красивейшего камина.

По словам специалиста, при пожаре 1812 года район Пречистенки почти полностью выгорел, но огонь пощадил несколько домов, в том числе и под современным номером 20. В 1815 году усадьба перешла во владение князя Хованского, и за последующие два десятка лет особняк приобрел новое декоративное оформление в стиле сдержанного ампира.

Позднее усадьба сменила несколько владельцев (в их числе – герой Отечественной войны 1812 года Алексей Павлович Ермолов, по имени которого здание и вошло в столичную топографию), а архитектура дома претерпевала изменения.

В конце XIX века владельцем имения стал предприниматель Алексей Константинович Ушков. По желанию нового хозяина было достроено крыльцо главного входа, фасад здания приобрел черты другого особняка Ушкова, находящегося в Казани. Кстати, сегодня это здание, спроектированное архитектором Карлом Мюфке, считается одной из главных достопримечательностей столицы Республики Татарстан.

После Октябрьской революции 1917 года известная танцовщица Айседора Дункан по приглашению советского правительства открыла в особняке балетную школу. В начале 30-х годов прошлого века здание перешло в ведение Наркомата иностранных дел СССР.

Алексей Очнев отметил, что, несмотря на прошедшие здесь реставрационные работы, дом сохраняет значительный потенциал для изучения и способен порадовать новыми громкими открытиями.

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