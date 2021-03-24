В РГБ представят концерт-новеллу из цикла «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы»

26 мар­та 2021 года в РГБ состо­ит­ся пер­вый кон­церт-новел­ла из цик­ла «Ита­льян­ские вече­ра. От Бок­кач­чо до Каза­но­вы» — сов­мест­ный про­ект Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной биб­лио­те­ки и Ита­льян­ско­го Инсти­ту­та куль­ту­ры в Москве. Музы­ка и живо­пись сольют­ся воеди­но с геро­и­ня­ми кни­ги Джо­ван­ни Бок­кач­чо «О зна­ме­ни­тых жен­щи­нах» и участ­ни­ка­ми сюже­та «Дека­ме­ро­на», начи­ная с XIV века и до наших дней.

На кон­цер­те про­зву­чат про­из­ве­де­ния ита­льян­ских ком­по­зи­то­ров XIV—XVIII веков Фран­че­ско Лан­ди­ни, Фран­че­ско Арайя, Джу­зеп­пе Сар­ти, Анто­нио Виваль­ди и Джу­зеп­пе Тар­ти­ни. Чару­ю­щие зву­ки в испол­не­нии ансам­бля соли­стов «IMAGINARIUM» будут сопро­вож­дать выстав­ку уни­каль­ных экс­по­на­тов, кото­рые пуб­ли­ка уви­дит впер­вые. Цен­ней­шие экзем­пля­ры фон­дов РГБ будут выстав­ле­ны хра­ни­те­ля­ми все­го на несколь­ко часов.

Пер­вое изда­ние кни­ги Бок­кач­чо «О зна­ме­ни­тых жен­щи­нах». Кни­га вышла в свет в 1473 году в немец­ком горо­де Уль­ме, в типо­гра­фии Иоган­на Цай­не­ра. Латин­ский текст укра­ша­ют 80 гра­вюр, рас­кра­шен­ные аква­ре­лью. В том же году кни­га вышла на немец­ком язы­ке. Рус­ско­го пере­во­да это­го изда­ния Бок­кач­чо до сих пор не существует.

Так же впер­вые гостям будут пред­став­ле­ны три ита­льян­ские руко­пис­ные кни­ги XIV–XV веков из собра­ния РГБ. «Ворон или Лаби­ринт люб­ви» – еще одно сочи­не­ние Джо­ван­ни Бок­кач­чо, име­ю­щее самое непо­сред­ствен­ное отно­ше­ние к теме встре­чи, но при этом пред­став­ля­ю­щее жен­ские обра­зы в ином ракур­се. Руко­пись содер­жит сати­ри­че­ские аккор­ды, обли­ча­ю­щие раз­лич­ные улов­ки и поро­ки женщин.

Экс­по­зи­цию укра­сят две потря­са­ю­ще иллю­ми­ни­ро­ван­ные бого­слу­жеб­ные кни­ги XIV и XV веков. Гра­ду­ал и Мис­сал – содер­жа­щие тек­сты и ноты пес­но­пе­ний, испол­ня­е­мых во вре­мя мессы.

Про­вод­ни­ком в мир изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства ста­нет извест­ный искус­ство­вед, писа­тель, стар­ший науч­ный сотруд­ник Госу­дар­ствен­но­го Эрми­та­жа, хра­ни­тель ита­льян­ской гра­вю­ры XV—XIX веков Арка­дий Иппо­ли­тов. Его рас­ска­зы, кото­рые будут сопро­вож­дать­ся видео­про­ек­ци­ей шедев­ров живо­пи­си и гра­фи­ки, помо­гут слу­ша­те­лям осо­знать связь меж­ду музы­кой и визу­аль­ны­ми обра­за­ми раз­ных эпох, при­бли­зить­ся к пони­ма­нию скры­то­го смыс­ла искусства.

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