В РГБ представят концерт-новеллу из цикла «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы»

26 марта 2021 года в РГБ состоится первый концерт-новелла из цикла «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы» — совместный проект Российской государственной библиотеки и Итальянского Института культуры в Москве. Музыка и живопись сольются воедино с героинями книги Джованни Боккаччо «О знаменитых женщинах» и участниками сюжета «Декамерона», начиная с XIV века и до наших дней.
На концерте прозвучат произведения итальянских композиторов XIV—XVIII веков Франческо Ландини, Франческо Арайя, Джузеппе Сарти, Антонио Вивальди и Джузеппе Тартини. Чарующие звуки в исполнении ансамбля солистов «IMAGINARIUM» будут сопровождать выставку уникальных экспонатов, которые публика увидит впервые. Ценнейшие экземпляры фондов РГБ будут выставлены хранителями всего на несколько часов.
Первое издание книги Боккаччо «О знаменитых женщинах». Книга вышла в свет в 1473 году в немецком городе Ульме, в типографии Иоганна Цайнера. Латинский текст украшают 80 гравюр, раскрашенные акварелью. В том же году книга вышла на немецком языке. Русского перевода этого издания Боккаччо до сих пор не существует.
Так же впервые гостям будут представлены три итальянские рукописные книги XIV–XV веков из собрания РГБ. «Ворон или Лабиринт любви» – еще одно сочинение Джованни Боккаччо, имеющее самое непосредственное отношение к теме встречи, но при этом представляющее женские образы в ином ракурсе. Рукопись содержит сатирические аккорды, обличающие различные уловки и пороки женщин.
Экспозицию украсят две потрясающе иллюминированные богослужебные книги XIV и XV веков. Градуал и Миссал – содержащие тексты и ноты песнопений, исполняемых во время мессы.
Проводником в мир изобразительного искусства станет известный искусствовед, писатель, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской гравюры XV—XIX веков Аркадий Ипполитов. Его рассказы, которые будут сопровождаться видеопроекцией шедевров живописи и графики, помогут слушателям осознать связь между музыкой и визуальными образами разных эпох, приблизиться к пониманию скрытого смысла искусства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.