Мистический вечер в музее-квартире И.Д. Сытина

В это сказочное время суток вы сможете погрузиться во времена, когда не существовало ни интернета, ни телевидения. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств — 2022» музей-квартира И. Д. Сытина представляет две программы — «Гадания» и «Черное зеркало». На мероприятиях посетители смогут узнать много нового о культуре и поверьях Древней Руси.

В 19:00 в программе «Черное зеркало» мы расскажем о том, как обычный для нашей жизни предмет в древнее время был связан с нечистой силой. В ходе лекции будут обсуждаться различные символики зеркал, а также связанные с ними поверья и мифы в контексте язычества и христианства на Руси. Затем мы поговорим об отношения к зеркалам как к мистическому и обсудим, почему их отражательные свойства так заботят умы людей во все времена.

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Продолжит вечер игровая программа «Гадания» в 20:00, на которой будут обсуждаться (и даже показываться) различные старинные практики. Строгие правила проведения ритуала в Древней Руси непременно смешивались с бытовым развлечением. Помимо мистической составляющей, гадания были формой досуга. Полевая ромашка с «любит— не любит» или же сложная практика с большим количеством людей— всё это так или иначе помогало ответить человеку на его внутренний запрос. Практика гаданий всегда была способом заглянуть за завесу тайны будущего. Может быть, и вы откроете для себя что-то сокровенное.

Место проведения: Музей-квартира И.Д. Сытина (Тверская, 12/2).

Дата: 4 ноября.

Время проведения:

Лекция «Черное зеркало»: 19.00 – 20.00;

Игровая программа «Гадания»: 20.00 – 21.00.

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