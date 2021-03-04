В РГБДМ представили «Польский комикс на фестивале “КомМиссия” в Москве»

5 марта 2021 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи (ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1, Малый зал) состоится торжественное открытие выставки — одной из ключевых экспозиций Международного фестиваля комиксов «КомМиссия-2020». В коллекцию для публичного показа вошли работы двадцати современных польских художников, которые ещё не экспонировались в России.



«Польский комикс – чрезвычайно интересное явление. Главная изюминка этой выставки – на ней можно ощутить самобытный дух польской графики и составить цельную картину, как развивался этот вид искусства в этой стране. – считает Алим Велитов, директор Московского международного фестиваля «КомМиссия». – Добродушный сюрреализм Тадеуша Барановского, известного советским детям по комиксу «Суета внутри кита», здесь соседствует с причудливыми графическими экспериментами Кшиштофа Гавронкевича, чего стоит только его история о киномане, чье хобби – подстерегать жертв, пугать их до смерти и записывать их предсмертные видения».

В Польше формы, предваряющие современный «комикс», появились уже в середине XIX века. В течение многих лет польский комикс развивался главным образом как искусство, а не как коммерческое направление. «Если бы надо было указать на некий общий «тренд», который объединяет современных польских создателей комиксов и выделяет их на европейском фоне, это была бы склонность к художественному комиксу. Нежелание заниматься пустым развлечением. В отличие от более продвинутых западноевропейских и американских комиксов, польский комикс в течение многих лет развивался прежде всего как искусство, а не коммерческое увеселение», – отмечает Пётр Махлаевский, куратор «Польский комикс на фестивале «КомМиссия» в Москве».

На презентацию выставки приглашены резиденты арт-сообществ России, литераторы, переводчики и издатели, а также представители дипломатического корпуса Польши и Польского культурного центра в Москве.

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