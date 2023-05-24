В РГДБ откроется историко-библиографическая выставка «АзБуки»

24 мая 2023 года в День славянской письменности и культуры в Российской государственной детской библиотеке откроется интерактивная историко-библиографическая выставка «АзБуки».

Основная часть экспозиции рассказывает об истории русского языка и книгопечатания – от зарождения письма и возникновения первых алфавитов до реформ орфографии в XX веке и современного бытования русского языка. Представленные материалы и издания наглядно расскажут о глаголице и кириллице, создателях рукописных книг и технологиях их изготовления, о писчих материалах, развитии книгопечатания и о книжных декоративных орнаментах.

Другой раздел выставки посвящен бытованию букв в памятниках древнерусского книгопечатания и в современных шрифтовых композициях. В нем представлены страницы печатных изданий XVI-XVII веков и персонажи народных лубочных картинок, в частности, фольклорный Кот Казанский и Хамелеон-зверь из «Зрелища жития человеческого». Здесь также размещены шрифтовые композиции, созданные современными художниками, в которых они зашифровали персонажей русских народных сказок.

И, наконец, на выставке представлены алфавиты и азбуки известных художников-иллюстраторов – Ивана Билибина, Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Сергея Чехонина, Владимира Лебедева, Татьяны Мавриной.

С помощью интерактивных инсталляций посетители смогут написать свое имя глаголицей, составить пословицы, собрать пазл из древнерусских лубков, найти утраченные буквы и дорисовать их.

Выставка в РГДБ подготовлена совместно с Государственной публичной исторической библиотекой и будет работать до 10 сентября 2023 года.

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