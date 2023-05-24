КАЛИНИНГРАД: Музей-заповедник «Музей Мирового океана и ГМЗ «Петергоф» представят совместный выставочный проект

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» и Государственный музей-заповедник «Петергоф» представляют совместный выставочный проект «География игры – игра географии». Предметная основа выставки – географические карты и иные тематические музейные предметы из собрания Музея Мирового океана и игральные карты из собрания ГМЗ «Петергоф».

Главным раритетом станет старинная колода серии «Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества», разработанная в начале XIX веке русскими мастерами под руководством Константина Матвеевича Грибанова. Каждая карта - своеобразная «страница энциклопедии России», с информацией о русских губерниях и их границах, жителях и памятных местах. Карты предназначались для возникавших с 1810 года ланкастерских школ и были напечатаны небольшим тиражом при поддержке императрицы Марии Федоровны. Сегодня гравированная колода Грибанова относится к числу коллекционных редкостей, имеющих одинаково важное значение и для истории игральных карт, и для истории графического искусства.

Ярким акцентном выставки выступят коллекции игральных карт, изображающих различные континенты. Посетители смогут увидеть карты, изготовленные в Испании, Англии, Японии и др. странах. Разделы выставки представят Африку, где зародились первые игры, многообразие культур Азии, где появились бумажные карты, эволюцию игральных карт в Европе, их масти и символик, Америку и историю географических открытий, Россию и шедевры мастеров, придавших старинным играм в карты просветительскую миссию. Из фондов Музея Мирового океана выставку дополнят уникальные географические карты, представляющие эволюцию человеческого познания мира, а также предметы, отражающие народные промыслы российских губерний и народов разных континентов, редкие открытки с историческими видами, образцы геологической коллекции. Многие из предметов выставки – а в общей сложности их около 800 - будут демонстрироваться впервые.

Выставка «География игры – игры географии» будет работать для посещения с 3 июня по 27 августа 2023 г.

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