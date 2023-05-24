Выставку живописи Ларисы Наумовой представят в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Ларисы Ивановны Наумовой. Экспозицию составили полотна, созданные преимущественно в последние годы. Работы автора, наделенные исключительной самобытностью и мастерством, по мнению специалистов, следует отнести к самым высоким достижениям живописи.

Лариса Наумова. Сошествие. (Фрагмент). 2014. Холст, масло



Лариса Наумова. Осень (Одиночество Евы)

Имя Ларисы Наумовой хорошо известно знатокам и ценителям искусства в России и за рубежом. Она родилась в Симферополе, окончила Севастопольскую художественную школу, в 1973 году - Московский полиграфический институт, стала участником множества российских и зарубежных выставок, в 1992 году была выбрана официальным художником от стран СНГ на Олимпийских играх в Барселоне, удостоена почетных профессиональных наград. Ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музеев Севастополя, Кемерова, Новосибирска, зарубежных коллекциях.

Искусство рассматривается мастером как процесс восхождения к духовным основам, без этой устремленности профессиональная практика для нее теряет значение. Она художник редкого дара, и стилистика ее произведений особая. В них множество аллюзий, парадоксов и скрытых смыслов, ощутима живописная традиция Коро и Гойи, Тициана, Рубенса, Ренуара, они поэтически метафоричны и содержательно глубоки.

В своем творческом становлении Лариса Наумова отмечает решающую роль впечатлений от удивительной природы родного Крыма с его обширными панорамами, пронзительной морской синевой, контрастами света и тени, буйством жизни плодовых садов. Созерцание и «переживание» стихий неба, земли и воды, рождало ощущение сокрытой во всем великой тайны мира, стремление к ее постижению, желание «услышать» ее дыхание, найти пути и художественные средства воплощения своих предчувствий и прозрений. Творческий рост мастера шел поэтапно к философскому синтезу натурных наблюдений, обобщенной живописно-пластической трактовке формы и пространства, синтезу жанров. «Пейзаж, портрет и натюрморт в моих работах слиты в одно. Для меня эти три жанра, как три пальца соединенные для молитвы», - говорит художница. В работах Наумовой всегда присутствует человек. Темы и интонации ее произведений созвучны его мироощущению на рубеже XX-XXI веков, отражают и авторские внутренние искания и обретения. В них неуверенность и разочарование, сомнения, поиски любви, ожидание и надежда.

Она пишет просто, даже грубовато, словно делая акцент на материальности мира и не столько на духовной, интеллектуальной, сколько на природной сущности человека. Но простота ее картин кажущаяся. Замысел, содержание работ открываются постепенно, требуя от зрителя глубоких знаний, размышлений, душевного напряжения. Вступая в «диалог» с работами Наумовой, он оказывается под влиянием чисто художественных воздействий ее произведений - колористического строя, композиций, объединяющих неожиданные ракурсы взгляда, динамики ритмов, погружается в их атмосферу, сочетающую временность и вечность. Он поражается тому, как все в этих полотнах живет, движется и невольно вовлекается в это многоплановое и многоуровневое движение. И, подобно О.Давыдовой, отмечающей двойственную ассоциативность образов живописных притч Ларисы Наумовой, останавливается в раздумьи, что видит на холсте - «ангелов или детей, садовые яблоки или плоды потерянного рая, озаряющий свет вечернего заката, высвечивающий вспышки воспоминаний о торжественной роскоши красок Тициана и Веронезе, о золотящихся руинах идеализируемой архаики, или отсвет небесного провидения, лучи невидимого влекущего горизонта обетованной земли». При этом «возникает ощущение, что во внешнем мире художницу прежде всего влечет возможность увидеть в нем те отсветы нетварного света, которые изо дня в день ложатся на лица и фигуры земного ландшафта».

«Место действия в картинах Наумовой – это всегда проем или край между жилищем человека и мировым пространством. В обыденной жизни это такие места, как балкон, подоконник, веранда, всякое иное пограничье», - анализирует работы мастера А.Якимович. - Снаружи находится просторный и загадочный мир… Здесь человек несовершенен, его руки корявы, ноги нестройны, лица неправильны. Быт хаотичен, предметы грубы и бестолковы, судьба человеческая забавна и нелепа, а все-таки просветление уже близко». Композиции художника «завораживают своими световыми эманациями и удивительными колдовскими ритмами. Лариса Наумова говорит с нами о прекрасном, истинном и светлом, о Божественном с большой буквы. Это главное… Мир дольний ищет Творца и надеется найти Его. Картины Наумовой посвящены этой надежде».

Встреча с творчеством большого мастера убеждает в том, что подлинное произведение изобразительного искусства учит умению видеть, расширяет границы нашей внутренней реальности. Выставка приглашает к знакомству с рядом новых работ автора, новых живописных интерпретаций «вселенной» Ларисы Наумовой, ее новыми художественными притчами.

Выставка открыта для посещения: 24 мая – 11 июня 2023 года.

Текст подготовлен на основе статей доктора искусствоведения А.К.Якимовича, кандидата искусствоведения О.С.Давыдовой, историка и теоретика искусства Н.М.Махова

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