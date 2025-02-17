В Русском доме в Риме открылась выставка «Nel blu dipinto di blu: керамика городов-побратимов Гжели и Деруты». На выставке представлены произведения двух ведущих центров национального производства керамики — Гжели (Россия) и Деруты (Италия).

Все изделия, представленные на выставке, созданы специально для этого уникального совместного проекта мастерами обеих стран (10 мастеров из Гжели и 17 из Деруты). Открытие экспозиции посетили более 150 человек. Приветствуя публику, директор Русского дома в Риме Дария Пушкова напомнила: «Мы очень рады, что горизонтальные побратимские связи между нашими народами и городами продолжают жить и развиваться — даже в такие непростые времена — доказательством чему и является эта великолепная выставка». Куратор выставки, кандидат искусствоведения Елена Черняк отметила: «Символичная деталь – первые документальные свидетельства о работе мастеров–керамистов в обоих городах относятся к XIII столетию. С тех пор вокруг производства керамики выстроены все циклы жизни местных художников, а названия городов вошли в историю и не теряют своей славы по сей день. Сегодня и в Гжели, и в Деруте наряду с традиционными мотивами развиваются новые направления и формы, опыт и современность гармонично дополняют друг друга, что дает возможность каждому художнику и зрителю найти здесь что-то свое».

Майолика как вид керамического искусства достигла расцвета в Италии в XVI столетии. Свою лепту в этот вид искусства внесла и Россия. Сегодня же, по словам генерального директора Объединения «Гжель» Петра Сивова, в Гжели возвращаются к истокам: «Сейчас в Гжели есть тренд, может быть, не все о нем знают, на возрождение майолики, гончарных изделий, которые были раньше. Потому что все мы в новейшей истории увлеклись фарфором с бело-голубой росписью, а майолику подзабыли, но сейчас это возрождается. Поэтому почерпнуть эти основы стиля, приемы росписи, форму для нас очень интересно именно со специалистами из Деруты. Мастера нашего объединения очень старательно готовились к этой выставке и готовы к дальнейшему сотрудничеству».

Специалисты из Деруты создали посуду, расписанную вручную в голубых тонах, в дань уважения традициям коллег из российского города побратима. «Творческое сравнение – всегда прекрасно, оно обогащает культуру. Мы выбрали синий цвет для нашей экспозиции потому, что его используют в Гжели, мы посвящаем эти работы нашим российским друзьям, так как для нас дружба превыше всего», — сказал президент культурной ассоциации «Дерута – город мира» Перикле Моретти.

Значительная часть выставки посвящена религиозному искусству: свои произведения на церковную тематику из майолики представили известные итальянские мастера Клаудиа Чотти и Клаудио Монотти. В завершение вечера, Галина Голинкова, которая стояла у истоков побратимства двух городов, напомнила, что у Гжельской синевы существует более 20 оттенков, и пригласила всех присутствующих посетить Гжель: «Приезжайте на нашу землю, чтобы заглянуть в синие глаза России».

Куратор выставки – кандидат искусствоведения Елена Черняк. Экспозиция организована Русским домом в Риме, Объединением «Гжель», Предприятием «Арт-Модерн керамика», Ассоциацией «Дерута – город мира» и Ассоциацией «Артезана» под патронажем мэрии Деруты.

Изображения предоставлены организаторами выставки