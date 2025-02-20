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Анимационный сериал «Мастер Витя и Мотор» стал победителем Kidscreen Licensing Challenge

editor
By editor
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витя и мотор
Изображение предоставлено пресс-службой Первого канала

Анимационный сериал для дошкольников «Мастер Витя и Мотор» стал победителем международного конкурса Kidscreen Licensing Challenge, который проходит в рамках ежегодного Kidscreen Summit в Сан-Диего. Всего в конкурсе приняли участие более 70 проектов из разных стран мира.

В жюри конкурса — крупнейшие игроки глобального лицензионного рынка: представители Mattel, Spin Master, Miraculous Corp и других компаний.

На международном рынке проект продвигается под названием «ThinkerBen and Motor», его интересы представляет сербская студия Metaxilasis, а в России — независимая анимационная студия «Рокет Фокс» совместно с телекомпанией «Первый канал. Всемирная сеть». В РФ мультсериал успешно стартовал в декабре 2024 года на детских телеканалах «Карусель» и «О!». Так, по результатам первого месяца показов в эфире «Карусели» он попал в топ-2 сериалов среди мальчиков 4–7 лет с TVR 4,21.

Kidscreen Summit — одно из крупнейших международных событий в индустрии детского контента. Ежегодно в США оно собирает ключевых игроков рынка, включая вещателей, продюсеров, дистрибьюторов, инвесторов и лицензионных партнёров со всего мира. Среди постоянных участников форума — представители Netflix, Disney, Warner Bros., Nickelodeon, BBC, Mattel, Hasbro и других компаний.

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