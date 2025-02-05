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ДомойWWNEWSЯкутские бренды INNIKI и «Киэргэ» показали коллекцию на Неделе моды в Испании

Якутские бренды INNIKI и «Киэргэ» показали коллекцию на Неделе моды в Испании

editor
By editor
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Изабелла Дордосова и Галина Павлова с моделью в чёрном
Изабелла Дордосова и Галина Павлова с моделью в чёрном

Якутские бренды INNIKI и «Киэргэ» приняли участие в Неделе моды Средиземноморья в Валенсии с 31 января по 2 февраля, сообщил креативный кластер «Квартал труда».

Якутский дизайнер и основательница бренда INNIKI Изабелла Дордосова представила свою коллекцию «Дельта», а также образы нового совместного с ювелирным домом «Киэргэ» проекта «Симфония вечной мерзлоты». Неповторимые наряды INNIKI украшали ювелирные изделия «Киэргэ», разработанные по дизайну Саргыланы Ымыы и Августины Филипповой.

Коллекция привлекла внимание как отечественных, так и международных экспертов моды, демонстрируя уникальность и красоту якутских традиций. Изабелла Дордосова успешно показывает себя на мировых подиумах, что подчеркивает растущий интерес к культуре и искусству Якутии.

«Для показа в Испании мы объединили силы с ювелирным домом «Киэргэ», чтобы достойно представить нашу страну и республику», — сказала Изабелла Дордосова.

Директор ювелирного дома «Киэргэ» Галина Павлова отмечает, что поддержка молодых якутских дизайнеров, которые отражают в своих коллекциях философию народа саха, является важной составляющей ответственности компании.

Сейчас коллекция «Симфония вечной мерзлоты» находится на стадии дополнения и будет представлена в ближайшее время.

Проект «Симфония вечной мерзлоты» вдохновлен древними мифами и легендами Якутии о трёх мирах.

INNIKI-белое-платье
INNIKI – белое платье

«Верхний мир» — обитель божеств, символизирующий свет и мудрость. Это сверхсознание, возносящее человеческую душу к высшему духовному состоянию. Легкая и воздушная одежда и авторские ювелирные украшения для особых случаев отражают это состояние.

«Срединный мир» — мир, где живут люди и обитают духи природы. Главной ценностью здесь является любовь. Образы, повествующие о жизни срединного мира, для повседневной жизни, комфортные и практичные, это приглушенные природные оттенки, акцент на натуральных материалах и фактурах и формах.

INNIKI_черное-платье
INNIKI – чёрное платье

«Нижний мир» — суровое царство вечной мерзлоты – мир, олицетворяющий борьбу человека с собственными страхами и слабостями. Это место испытаний, где душа закаляется, обретая стойкость и мудрость. Поэтому образы коллекции отражают сильный характер и представлены геометричными силуэтами, сложными конструкциями, исполненными из кожи и металлических элементов.

Напомним, что в сентябре прошлого года Изабелла Дордосова подписала 10-летний контракт о сотрудничестве с представительством World Fashion Exhibition в Китае.

Оба бренда являются резидентами креативного кластера «Квартал труда». «Мы уверены, что участие в Неделе моды в Испании открыло новые горизонты для креативной экономики Якутии и вдохновило других предпринимателей на создание уникальных проектов, которые будут способствовать развитию и популяризации нашей культуры в мире», — отметили в кластере. 

Фото предоставлены Креативным кластером «Квартал труда»

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