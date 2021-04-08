В РОСИЗО открывается выставка «Скульптура. От имени автора»

15 апре­ля 2021 года в Госу­дар­ствен­ном музей­но-выста­воч­ном цен­тре «РОСИЗО» состо­ит­ся откры­тие выстав­ки «Скульп­ту­ра. От име­ни авто­ра», в кото­рую вой­дут про­из­ве­де­ния извест­ных мос­ков­ских скуль­пто­ров Миха­и­ла Дро­но­ва, Сер­гея Миль­чен­ко, Дмит­рия Туга­ри­но­ва и Алек­сандра Цига­ля. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны рабо­ты, отно­ся­щи­е­ся как к ран­не­му эта­пу твор­че­ства авто­ров (из фон­дов РОСИЗО), так и к более позд­не­му, создан­ные уже в 2000‑е годы.

Каж­дый скуль­птор не толь­ко под­го­то­вил аудио­гид по сво­им рабо­там в рам­ках пер­со­наль­но­го зала, но и запи­сал видео­ин­тер­вью, кото­рое, по сути, пере­но­сит посе­ти­те­ля выстав­ки в про­стран­ство мастер­ской. Таким обра­зом, раз­го­вор худож­ни­ка со зри­те­лем про­ис­хо­дит без посред­ни­ков, слов­но с гостем его сту­дии, и это спо­соб­ству­ет более лич­но­му и глу­бин­но­му пони­ма­нию его твор­че­ства и скульп­ту­ры в целом.

«Скуль­пто­ры высту­пи­ли, фак­ти­че­ски, соав­то­ра­ми выстав­ки. Каж­дый из участ­ни­ков гово­рит со зри­те­лем «от сво­е­го име­ни», — рас­ска­зы­ва­ет кура­тор Али­на Корень. – Каж­дый по-сво­е­му отве­ча­ет на вопро­сы: что явля­ет­ся кри­те­ри­ем акту­аль­но­сти худож­ни­ка в раз­ные эпо­хи; опре­де­ля­ет ли каж­дое новое поко­ле­ние что-то свое в искус­стве; вол­ну­ет ли худож­ни­ков во все вре­ме­на одно и то же».

Сер­гей Миль­чен­ко в сво­ем зале совер­шен­но неожи­дан­но пред­ста­ет в роли сюр­ре­а­ли­ста, пока­зы­вая серию скульп­тур «Face Code», создан­ных по рисун­кам худож­ни­ка Ана­то­лия Брусиловского.

Кон­цеп­ция зала Алек­сандра Цига­ля выстра­и­ва­ет­ся вокруг серии работ «Мише­ни», кото­рую состав­ля­ют порт­ре­ты людей, жив­ших в совер­шен­но раз­ные эпо­хи, ока­зав­ших­ся «под при­це­лом» в раз­ных смыс­лах (Виль­гельм Телль, Осип Ман­дель­штам, Че Гевара).

Миха­ил Дро­нов демон­стри­ру­ет новые рабо­ты, создан­ные за послед­ние несколь­ко лет, сре­ди кото­рых «Твор­че­ский тупик» (на фото – прим. ред.), «Чело­век дождя», «При­ше­лец», «Moriae Encomium» и мно­гие другие.

Скуль­птор Дмит­рий Туга­ри­нов обра­ща­ет­ся к порт­рет­но­му жан­ру, но в кон­тек­сте сво­ей худо­же­ствен­ной жиз­ни, делая моде­ля­ми дру­зей и кол­лег, в част­но­сти Нат­ту Коны­ше­ву и Аро­на Буха.

В спе­ци­аль­ном меди­аза­ле посе­ти­те­ли смо­гут посмот­реть доку­мен­таль­ный фильм, создан­ный спе­ци­аль­но для выстав­ки и посвя­щен­ный скульпторам.

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