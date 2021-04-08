В РОСИЗО открывается выставка «Скульптура. От имени автора»

15 апреля 2021 года в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» состоится открытие выставки «Скульптура. От имени автора», в которую войдут произведения известных московских скульпторов Михаила Дронова, Сергея Мильченко, Дмитрия Тугаринова и Александра Цигаля. В экспозиции представлены работы, относящиеся как к раннему этапу творчества авторов (из фондов РОСИЗО), так и к более позднему, созданные уже в 2000‑е годы.
Каждый скульптор не только подготовил аудиогид по своим работам в рамках персонального зала, но и записал видеоинтервью, которое, по сути, переносит посетителя выставки в пространство мастерской. Таким образом, разговор художника со зрителем происходит без посредников, словно с гостем его студии, и это способствует более личному и глубинному пониманию его творчества и скульптуры в целом.
«Скульпторы выступили, фактически, соавторами выставки. Каждый из участников говорит со зрителем «от своего имени», — рассказывает куратор Алина Корень. – Каждый по-своему отвечает на вопросы: что является критерием актуальности художника в разные эпохи; определяет ли каждое новое поколение что-то свое в искусстве; волнует ли художников во все времена одно и то же».
Сергей Мильченко в своем зале совершенно неожиданно предстает в роли сюрреалиста, показывая серию скульптур «Face Code», созданных по рисункам художника Анатолия Брусиловского.
Концепция зала Александра Цигаля выстраивается вокруг серии работ «Мишени», которую составляют портреты людей, живших в совершенно разные эпохи, оказавшихся «под прицелом» в разных смыслах (Вильгельм Телль, Осип Мандельштам, Че Гевара).
Михаил Дронов демонстрирует новые работы, созданные за последние несколько лет, среди которых «Творческий тупик» (на фото – прим. ред.), «Человек дождя», «Пришелец», «Moriae Encomium» и многие другие.
Скульптор Дмитрий Тугаринов обращается к портретному жанру, но в контексте своей художественной жизни, делая моделями друзей и коллег, в частности Натту Конышеву и Арона Буха.
В специальном медиазале посетители смогут посмотреть документальный фильм, созданный специально для выставки и посвященный скульпторам.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.