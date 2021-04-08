«Минин-хор» исполнит любимые песни Гагарина

Полет Юрия Гага­ри­на вызвал к жиз­ни мно­же­ство сочи­не­ний, осо­бен­но песен, посвя­щен­ных пер­во­му кос­мо­нав­ту Зем­ли, геро­и­ке и роман­ти­ке кос­мо­са. Луч­шие из них вошли в про­грам­мы «Минин–хора». Сквоз­ная тема кон­цер­тов, кото­рые кол­лек­тив пред­ста­вит в Куль­тур­ном цен­тре «Мери­ди­ан» (12 апре­ля) и Куль­тур­ном цен­тре «Минин–хор» (13 апре­ля) «Гага­рин и музы­ка»: про­зву­чат люби­мые пес­ни Юрия Алек­се­е­ви­ча, музы­ка, кото­рую он напе­вал в тот зна­ме­на­тель­ный день.

Юрий Гага­рин был не толь­ко искрен­ним, откры­тым, эмо­ци­о­наль­ным, но и очень музы­каль­ным чело­ве­ком. В юно­сти он играл на тру­бе в духо­вом оркест­ре. На фото из лич­но­го архи­ва Юрия Пар­шут­ки­на (г. Волж­ский) отме­чен уча­щий­ся Сара­тов­ско­го инду­стри­аль­но­го тех­ни­ку­ма Юрий Гага­рин. Сни­мок сде­лан зимой 1952 года. А в 1954 году Гага­рин при­шёл в сара­тов­ский аэро­клуб. И «забо­лел» небом...

Инспек­тор Минин–хора (в про­шлом артист­ка кол­лек­ти­ва) Вален­ти­на Вла­ди­ми­ров­на Несте­ро­ва вспо­ми­на­ет: «В апре­ле 1961 года мне было 11 лет. Я услы­ша­ла новость и побе­жа­ла к маме: «Мамоч­ка, чело­век поле­тел в кос­мос!» Она всплес­ну­ла рука­ми: «Что ты при­ду­ма­ла?» А я: «Да! Да! Полетел!»».

Пес­ни Алек­сан­дры Пахму­то­вой — цен­траль­ный эле­мент кон­цер­та. И это есте­ствен­но: имен­но она внес­ла самый суще­ствен­ный песен­ный вклад в кос­ми­че­скую тему. Про­зву­чат леген­дар­ная «Неж­ность» на сти­хи Сер­гея Гре­бен­ни­ко­ва и Нико­лая Доб­ро­нра­во­ва (одна из самых люби­мых песен Гага­ри­на, а затем и после­ду­ю­щих поко­ле­ний кос­мо­нав­тов), «Надеж­да», пес­ни из цик­ла «Созвез­дие Гага­ри­на» (все — на сти­хи Нико­лая Добронравова).

«Кос­мос для меня — осо­бая тема. Как и боль­шин­ство совет­ских маль­чи­шек, я хотел стать лет­чи­ком, кос­мо­нав­том. Вос­хи­ща­юсь Гага­ри­ным, Лео­но­вым и вооб­ще пер­во­про­ход­ца­ми, — гово­рит солист Андрей Ива­нов. — Впер­вые буду испол­нять «Надеж­ду» Алек­сан­дры Пахму­то­вой. Вели­кая пес­ня с огром­ной исто­ри­ей! Пере­дать ее инто­на­цию, настро­е­ние — моя глав­ная задача».

На кон­цер­тах Хора 12 и 13 апре­ля про­зву­чит музы­ка, напи­сан­ная авто­ра­ми раз­ных поко­ле­ний, — от Иса­а­ка Дуна­ев­ско­го, Вано Мура­де­ли, Сера­фи­ма Тули­ко­ва, Оска­ра Фельц­ма­на до Дави­да Тух­ма­но­ва и Алек­сея Рыбникова.

«Пес­ни, зву­ча­щие в кон­цер­те, созда­ны выда­ю­щи­ми­ся масте­ра­ми и ста­ли клас­си­кой. Эта музы­ка тре­бу­ет тако­го же серьез­но­го отно­ше­ния, такой же отда­чи и мастер­ства, как ака­де­ми­че­ские сочи­не­ния для хора. «Наш кон­церт адре­со­ван и тем, кто пом­нит и любит эти шедев­ры, и моло­дым слу­ша­те­лям, кото­рые, воз­мож­но, откро­ют их для себя», — гово­рит Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель Минин-хора Тимо­фей Гольберг.

Соли­сты – Заслу­жен­ная артист­ка Рос­сии Бел­ла Каба­но­ва, Кри­сти­на Папа­ни­на, Сер­гей Кры­лов, Алё­на Шаба­ли­на, Семён Муса­тов, Гри­го­рий Мед­видь, Иоанн Гри­щен­ко, Андрей Ива­нов, Илья Тата­ков, Надеж­да Лис, Евге­ний Ива­нов-Дани­лов, Дани­ил Чес­но­ков. Пар­тия фор­те­пи­а­но — Еле­на Ильина.

Фото из лич­но­го архи­ва Юрия ПАШУТИНА

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