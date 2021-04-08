«Минин-хор» исполнит любимые песни Гагарина

Полет Юрия Гагарина вызвал к жизни множество сочинений, особенно песен, посвященных первому космонавту Земли, героике и романтике космоса. Лучшие из них вошли в программы «Минин–хора». Сквозная тема концертов, которые коллектив представит в Культурном центре «Меридиан» (12 апреля) и Культурном центре «Минин–хор» (13 апреля) «Гагарин и музыка»: прозвучат любимые песни Юрия Алексеевича, музыка, которую он напевал в тот знаменательный день.
Юрий Гагарин был не только искренним, открытым, эмоциональным, но и очень музыкальным человеком. В юности он играл на трубе в духовом оркестре. На фото из личного архива Юрия Паршуткина (г. Волжский) отмечен учащийся Саратовского индустриального техникума Юрий Гагарин. Снимок сделан зимой 1952 года. А в 1954 году Гагарин пришёл в саратовский аэроклуб. И «заболел» небом...
Инспектор Минин–хора (в прошлом артистка коллектива) Валентина Владимировна Нестерова вспоминает: «В апреле 1961 года мне было 11 лет. Я услышала новость и побежала к маме: «Мамочка, человек полетел в космос!» Она всплеснула руками: «Что ты придумала?» А я: «Да! Да! Полетел!»».
Песни Александры Пахмутовой — центральный элемент концерта. И это естественно: именно она внесла самый существенный песенный вклад в космическую тему. Прозвучат легендарная «Нежность» на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова (одна из самых любимых песен Гагарина, а затем и последующих поколений космонавтов), «Надежда», песни из цикла «Созвездие Гагарина» (все — на стихи Николая Добронравова).
«Космос для меня — особая тема. Как и большинство советских мальчишек, я хотел стать летчиком, космонавтом. Восхищаюсь Гагариным, Леоновым и вообще первопроходцами, — говорит солист Андрей Иванов. — Впервые буду исполнять «Надежду» Александры Пахмутовой. Великая песня с огромной историей! Передать ее интонацию, настроение — моя главная задача».
На концертах Хора 12 и 13 апреля прозвучит музыка, написанная авторами разных поколений, — от Исаака Дунаевского, Вано Мурадели, Серафима Туликова, Оскара Фельцмана до Давида Тухманова и Алексея Рыбникова.
«Песни, звучащие в концерте, созданы выдающимися мастерами и стали классикой. Эта музыка требует такого же серьезного отношения, такой же отдачи и мастерства, как академические сочинения для хора. «Наш концерт адресован и тем, кто помнит и любит эти шедевры, и молодым слушателям, которые, возможно, откроют их для себя», — говорит Художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.
Солисты – Заслуженная артистка России Белла Кабанова, Кристина Папанина, Сергей Крылов, Алёна Шабалина, Семён Мусатов, Григорий Медвидь, Иоанн Грищенко, Андрей Иванов, Илья Татаков, Надежда Лис, Евгений Иванов-Данилов, Даниил Чесноков. Партия фортепиано — Елена Ильина.
Фото из личного архива Юрия ПАШУТИНАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.