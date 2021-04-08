Оксана Бондарева в спектакле «Дон Кихот»: звезда мирового балета исполнит партию Китри в постановке Театра балета классической хореографии

24 и 30 апреля 2021 года на сцене Москонцерт Холла всемирно известная балерина Оксана Бондарева исполнит партию Китри в балете «Дон Кихот» в постановке Театра балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова. Премьера спектакля состоялась 3 апреля 2021 года.
Премьера спектакля «Дон Кихот» в Театре балета классической хореографии состоялась 3 апреля 2021 года и увенчалась громким успехом. Зажигательная музыка Людвига Минкуса, яркие костюмы и декорации, оригинальная хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции бельгийского постановщика Сержа Мангета окунули московских зрителей в атмосферу испанского праздника. Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исключён из репертуара Театра балета La Classique, но сейчас был восстановлен с усовершенствованной хореографией и обновлённым составом участников. Над премьерой работали педагоги-репетиторы театра – Екатерина Шаляпина и Заслуженный артист России Александр Петухов. Также в подготовке артистов участвовали приглашённые педагоги Максим Васильев и Александр Войтюк.
«Дон Кихот» – исторически один из самых любимых балетов среди московских зрителей, так как он был поставлен в 1869 году именно в Москве, на сцене Большого театра. Яркий, зажигательный, эксцентричный и очень сложный технически, «Дон Кихот» вошёл в историю как образец «московского стиля».
В основе сюжета лежит одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете сам Дон Кихот является второстепенным персонажем, а в центре повествования – любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.
Балерина Оксана Бондарева широко известна на весь мир. Многократный лауреат международных конкурсов артистов балета, ведущая солистка Мариинского и Михайловского театров в Санкт-Петербурге, а ныне – ведущая балерина Театра балета классической хореографии La Classique в Москве, Оксана покорила публику в Японии, Испании, Австралии, США, Канаде, на Филиппинах и в других странах. Китри в балете «Дон Кихот» – одна из коронных партий Оксаны.
Оксана Бондарева вместе с Театром балета La Classique 24 и 30 апреля в 19:00 покажут балет «Дон Кихот» на сцене Москонцерт Холла (Москва, ул. Каланчёвская, д. 33). Партию Базиля исполнит Лауреат премии в области культуры, мастер сцены Кирилл Попов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.