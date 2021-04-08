Оксана Бондарева в спектакле «Дон Кихот»: звезда мирового балета исполнит партию Китри в постановке Театра балета классической хореографии

24 и 30 апре­ля 2021 года на сцене Мос­кон­церт Хол­ла все­мир­но извест­ная бале­ри­на Окса­на Бон­да­ре­ва испол­нит пар­тию Кит­ри в бале­те «Дон Кихот» в поста­нов­ке Теат­ра бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии La Classique под руко­вод­ством Эли­ка Мели­ко­ва. Пре­мье­ра спек­так­ля состо­я­лась 3 апре­ля 2021 года.

Пре­мье­ра спек­так­ля «Дон Кихот» в Теат­ре бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии состо­я­лась 3 апре­ля 2021 года и увен­ча­лась гром­ким успе­хом. Зажи­га­тель­ная музы­ка Людви­га Мин­ку­са, яркие костю­мы и деко­ра­ции, ори­ги­наль­ная хорео­гра­фия Мари­уса Пети­па и Алек­сандра Гор­ско­го в редак­ции бель­гий­ско­го поста­нов­щи­ка Сер­жа Ман­ге­та оку­ну­ли мос­ков­ских зри­те­лей в атмо­сфе­ру испан­ско­го празд­ни­ка. Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исклю­чён из репер­ту­а­ра Теат­ра бале­та La Classique, но сей­час был вос­ста­нов­лен с усо­вер­шен­ство­ван­ной хорео­гра­фи­ей и обнов­лён­ным соста­вом участ­ни­ков. Над пре­мье­рой рабо­та­ли педа­го­ги-репе­ти­то­ры теат­ра – Ека­те­ри­на Шаля­пи­на и Заслу­жен­ный артист Рос­сии Алек­сандр Пету­хов. Так­же в под­го­тов­ке арти­стов участ­во­ва­ли при­гла­шён­ные педа­го­ги Мак­сим Васи­льев и Алек­сандр Войтюк.

«Дон Кихот» – исто­ри­че­ски один из самых люби­мых бале­тов сре­ди мос­ков­ских зри­те­лей, так как он был постав­лен в 1869 году имен­но в Москве, на сцене Боль­шо­го теат­ра. Яркий, зажи­га­тель­ный, экс­цен­трич­ный и очень слож­ный тех­ни­че­ски, «Дон Кихот» вошёл в исто­рию как обра­зец «мос­ков­ско­го стиля».

В осно­ве сюже­та лежит одна из новелл зна­ме­ни­то­го рома­на Миге­ля де Сер­ван­те­са «Хит­ро­ум­ный идаль­го Дон Кихот Ламанч­ский». В бале­те сам Дон Кихот явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ным пер­со­на­жем, а в цен­тре повест­во­ва­ния – любов­ная исто­рия доче­ри трак­тир­щи­ка Кит­ри и цирюль­ни­ка Базиля.

Бале­ри­на Окса­на Бон­да­ре­ва широ­ко извест­на на весь мир. Мно­го­крат­ный лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов арти­стов бале­та, веду­щая солист­ка Мари­ин­ско­го и Михай­лов­ско­го теат­ров в Санкт-Петер­бур­ге, а ныне – веду­щая бале­ри­на Теат­ра бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии La Classique в Москве, Окса­на поко­ри­ла пуб­ли­ку в Япо­нии, Испа­нии, Австра­лии, США, Кана­де, на Филип­пи­нах и в дру­гих стра­нах. Кит­ри в бале­те «Дон Кихот» – одна из корон­ных пар­тий Оксаны.

Окса­на Бон­да­ре­ва вме­сте с Теат­ром бале­та La Classique 24 и 30 апре­ля в 19:00 пока­жут балет «Дон Кихот» на сцене Мос­кон­церт Хол­ла (Москва, ул. Калан­чёв­ская, д. 33). Пар­тию Бази­ля испол­нит Лау­ре­ат пре­мии в обла­сти куль­ту­ры, мастер сце­ны Кирилл Попов.

укра­ли