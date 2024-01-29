В России активно реализуется музыкальный патриотический проект «Вставай, страна!»

В России активно претворяется в жизнь музыкальный патриотический проект «Вставай, страна!». Идея его победила в первом спецконкурсе ПФКИ 2023 года в категории «Победа будет за нами! Творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции». Организатором и исполнителем проекта является компания «Дивербиум» при поддержке ПФКИ.

Руководитель проекта «Вставай, страна!» и исполнитель песен, участница группы «Катюша» Нана Хатл говорит, что в основу замысла лег почти годовой опыт работы агитационных бригад в воинских соединениях, сражающихся в зонах проведения российской СВО, и пожелания бойцов, сообщивших, какие песни они бы хотели слушать на передовой. Военнослужащие ВС РФ заинтересованы в исполнении известными эстрадными группами исторических и современных песен патриотического содержания, подобных знаменитой «Катюше». К сожалению, в репертуарах сегодняшних исполнителей таких композиций мало.

Проект «Вставай, страна!» призван собрать, каталогизировать и обработать народные песни композиций военной, патриотической и лирической направленности и такие же композиции конкретных авторов, утратившие ограничения авторских прав в связи со сроком давности. Под эгидой проекта собираются для подготовки к современному технологичному исполнению песни времен Великой Отечественной войны, Первой Мировой войны, Гражданской войны и Отечественной войны 1812 года.

Основным исполнителем военно-патриотических песен является женская вокальная группа «Катюша», давшая более 25 концертов в зоне СВО в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе на линии боевого соприкосновения. Приказом Министра обороны РФ участницы группы награждены медалями участника СВО и отмечены грамотами и благодарностями от воинских соединений. В состав коллектива «Катюша» входят Нана Кироповна Хатл, 27 лет, Юлия Сергеевна Поленкова, 22 года, Элина Рустемовна Бурангулова, 19 лет.

Реализация проекта рассчитана на шесть этапов. На первом этапе было собрано 129 песен разных лет о воинском подвиге русского народа.

На втором этапе экспертный совет отобрал десять наиболее исторически интересных, эстетически привлекательных, выразительных и эмоциональных песен, которые будут адаптированы под современность. Для композиций уже сделаны аранжировки и пишется вокал, чтобы группа «Катюша» подарила им вторую жизнь.

В ближайший месяц будут готовы первые четыре песни проекта. В феврале ожидается релиз первой из них – «Петлицы голубые». Весной 2024 года ожидается выпуск альбом из всех десяти песен. Организаторы проекта предполагают, что песни будут включены не только в репертуар группы «Катюша», но и предоставлены для использования другим коллективам.