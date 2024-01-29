Мария Янковская – юная артистка лейбла Riki Music с премьерой трека «Ты такой»

11-летняя исполнительница, актриса и телеведущая Мария Янковская, несмотря на свой возраст, уже хорошо известна публике. Юная звёздочка на протяжении нескольких лет принимает участие в крупных музыкальных фестивалях – «Дикая мята», WOODSTOCK Russia, «Небо», «Мультимир», Let’s kids Fest, DMC Music fest, Future Art Fest и других. Мария – резидент телеканала СТС Kids и победитель хит-парадов на радио «Поколение» и Radio KIDS FM, лауреат множества конкурсов в номинации «Авторская песня», участник концертов, акций и флешмобов на лучших городских площадках Москвы и Петербурга.

26 января музыкальный лейбл Riki Music представляет новый хит от Марии Янковской – «Ты такой». Первую школьную любовь сложно описать словами, её можно только почувствовать или уловить настроение того, кто чувствует. Надежда на взаимность, сомнения, эйфория, радость, снова сомнения – трек «Ты такой» лучше всего передает искренние эмоции настоящей школьной любви.

«Песня родилась буквально за один день, потом год жила и взрослела вместе со мной. И вот долгожданный релиз. По секрету скажу, что я зашифровала в ней послание одному человеку», – откровенно поделилась Мария Янковская.