Группа «Зодчие» объявила сбор средств на выпуск нового альбома

Группа «Зодчие» запустила на крупнейшей в России краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор на выпуск нового альбома. Оформить предзаказ новой пластинки на физических носителях можно до конца лета.

«Времена сейчас не самые благоприятные, этот релиз возможен ТОЛЬКО при вашем участии! Каждый может посильно поддержать нас — неувядающих веселых хулиганов русского рока».

Помимо самого альбома, в состав которого войдут уже известные хиты «Любовь с первого секса», «Песня без мата», «Мужчины с пробегом», «Домой ещё рано», «Бросаем пить!», каждый желающий может приобрести уникальную книгу Юрия Давыдова с автографом, плакат с подписью всех членов группы, посещение VIP-клуба «Зодчие», билеты на большой юбилейный концерт 7 ноября в «Градский холл» и многое другое.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.