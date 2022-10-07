В России начинается культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

Осенью 2022 года в нашей стране стартует Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна». Пятый год подряд он проводится для талантливых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основные цели и задачи проекта: распространение в современном обществе культуры добра и содействие развитию культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения и совместного творчества между всеми участниками фестиваля, развитие социальных и культурных связей между российскими городами.

В этом году «Добрая волна» пройдет в восьми российских городах: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. А финальный гала-концерт фестиваля и награждение победителей состоятся по традиции в Казани в сентябре 2023 года.

В этом году изменился возрастной ценз участников фестиваля — это дети и подростки от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными физическими возможностями, а также талантливые дети и подростки из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ЛНР, ДНР и др.), временно проживающие в российских регионах. Три категории возрастов: с 7 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Дети и подростки могут участвовать по трем направлениям фестиваля: вокал, игра на инструменте и хореография (в том числе жестовое пение). Творческие номера участников будут оценивать члены профессионального жюри, в состав которого войдут профессиональные педагоги, представители творческих профессий и общественные деятели.

Уже объявлены даты приема заявок на первый региональный отборочный тур в Республике Татарстан: с 1 октября до 20 ноября 2022 г. Зарегистрироваться на конкурс и узнать все подробности можно на официальном сайте фестиваля. Участники, у которых нет возможности лично приехать на конкурс, могут отправить запрос на участие онлайн. Если их видео будет утверждено оргкомитетом, то члены жюри фестиваля просмотрят творческие номера на экранах в день проведения регионального отборочного тура и примут свое решение.

Фестиваль «Добрая волна» прежде всего ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Его задачи — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.

География и даты проведения фестиваля «Добрая волна»:

26–27 ноября 2022 г. — г. Казань;

17–18 декабря 2022 г. — г. Ярославль;

28–29 января 2023 г. — г. Москва;

25–26 февраля 2023 г. — г. Краснодар;

25–26 марта 2023 г. — г. Кемерово;

29–30 апреля 2023 — г. Екатеринбург;

20–21 мая 2023 г. — г. Новосибирск;

10–11 июня 2023 г. — г. Севастополь.

В течение года в рамках фестиваля состоятся профессиональные мастер-классы с лучшими педагогами страны. Проводиться они будут преимущественно в онлайн-формате на Rutube-канале «Доброй Волны» — для того, чтобы как можно больше детей смогли принять участие в культурно-образовательной программе проекта. Участвовать в мастер-классах смогут дети и подростки из любых городов России. Подробное расписание мастер-классов можно будет узнать на официальном сайте фестиваля.

В течение реализации проекта до финального гала-концерта по всей стране проходят тематические творческие и благотворительные акции, цель которых показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи.

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Популярной Музыки и Мэрия Казани.

Всю подробную информацию о фестивале «Добрая волна» можно узнать на официальном сайте по ссылке: www.dobrayavolna.ru

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