«Бац! Борода» — новый конкурс от Бодо Бородо стартовал на «Мультиландии»

С 7 октября на детском развивающем телеканале «Мультиландия» стартовал призовой конкурс «Бац! Борода!» от анимационного сериала «Бодо Бородо», созданного в партнерстве ГК «Рики» и онлайн-кинотеатра IVI.

Участникам предлагается внимательно следить за приключениями «Бодо Бородо» на телеканале «Мультиландия», изготовить бороду из любых подручных средств, сфотографироваться и загрузить фото на сайт конкурса.

Оценивать работы будет специальное жюри, состоящее из представителей канала и авторов сериала. Прием работ осуществляется до 7 ноября включительно. Победители будут объявлены 16 ноября на сайте телеканала.

У каждого участника есть шанс стать победителем и выиграть призы: умную колонку, наклейки для декорирования, а также футболки с Бодо и его помощниками – морфами.

«Бодо Бородо» – комедийный образовательный сериал для детей, мотивирующий на самостоятельный поиск ответов и позволяющий в шутливой и игровой форме знакомиться со всевозможными аспектами разнообразных научных и бытовых тем.

Первый сезон, получивший название «БОкварь», полностью посвящён чтению и развитию речи. Он знакомит детей с буквами, учит складывать их в слова, позволяет перейти от изучения букв к практикам чтения; и всё это – при участии лучшего учителя на свете – Бодо Бородо.

В сезоне «Бодо Путешествия» герой со своими учениками отправится в разные уголки планеты. В каждой серии зрителей ждет полезная информация о географии, достопримечательностях и культуре разных народов.

Подробнее на сайте конкурса https://multilandia.tv .

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