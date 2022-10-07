Российские исторические усадьбы как новые точки притяжения: стартовала региональная программа V молодежного форума «Наследие»

В 2022 году в рамках региональной программы форума студентам из тринадцати российских городов предстоит дать вторую жизнь одному из усадебных объектов своего города. Юбилейный V молодежный форум «Наследие» проходит с 28 сентября по 3 декабря 2022 года.

Департамент культурного наследия города Москвы при поддержке НИУ «Высшая школа экономики» объявил о старте региональной программы молодежного форума «Наследие». В этом году в программе, которая проводится уже четвертый раз, примут участие тринадцать городов России, среди которых Самара, Пермь, Астрахань, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Казань, Саратов, Красноярск и Ростов-на-Дону. Студенты должны самостоятельно выбрать объект усадебной архитектуры своего города и разработать концепцию его развития в качестве новой точки притяжения для местного сообщества и гостей. Результаты лучших студенческих работ будут представлены в рамках деловой и фестивальной программ V молодежного форума «Наследие», которые пройдут в Москве с 1 по 3 декабря.

«Сегодня стартовала наша региональная программа — важная часть форума «Наследие», которой мы ежегодно уделяем большое внимание. Её ключевая ценность заключается в возможности обменяться опытом, перенять лучшие практики и привлечь внимание молодежи к вопросам комплексного сохранения наследия регионов, в которых они живут. Мы можем наблюдать рост интереса к этой очень непростой и вместе с тем интересной теме — с 2019 года к региональной программе присоединилось больше 10 городов, в то время как только в 2022 году их уже 13. Наши коллеги из региональных органов охраны памятников и партнеры будут помогать участникам погружаться в вопросы сохранения культурного наследия, чтобы команды смогли успешно защитить свои проекты в рамках деловой и фестивальной части форума», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Впервые в рамках региональной части форума «Наследие» на базе кампусов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми пройдет специальная образовательная программа в формате «оффлайн». Старт программе даст лекция Заместителя Губернатора Нижегородской области Олега Берковича, которая будет посвящена реализации проектов сохранения культурного наследия в регионе. Помимо лекций, подготовленных представителями муниципальных органов и экспертами НИУ ВШЭ, для участников будут проведены мастер-классы по совершенствованию навыков публичных выступлений. Студенты смогут принять участие в книжном салоне, где они встретятся с авторами профессиональной литературы по архитектуре и урбанистике, а также получат возможность посетить недоступные для горожан в обычное время объекты культурного наследия.

«Тематика форума “Наследие” объединяет историю, культуру и молодежную политику. Особое внимание уделяется развитию регионов, повышению их туристической привлекательности. Нам важно не только сохранять объекты культурного наследия, но и повысить их привлекательность. У Высшей школы экономики более десятка таких объектов. Мы не только бережно храним их, но и стараемся интегрировать в современную университетскую среду, чтобы передать великое наследие нашей культуры в руки будущих поколений», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Кроме того, в этом году участникам регионального конкурса будут помогать местные органы охраны архитектурных памятников, с которыми тесно сотрудничает столичный Департамент. Они будут оказывать всестороннюю помощь командам на протяжении всего периода подготовки проектов.

По результатам регионального конкурса три лучшие команды получат возможность попасть на очную защиту своих проектов, которая состоится в Москве в рамках деловой программы форума «Наследие». Помимо защиты конкурсных проектов, на форуме пройдут круглые столы с ведущими архитекторами, реставраторами, дизайнерами, урбанистами, экономистами и социологами, а также представителями власти и СМИ. В завершающий день форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности.

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