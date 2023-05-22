В России открылась первая постоянная экспозиция отечественного дизайна XX — XXI веков «Вещь! Ре/Конструкция»

Всероссийский музей декоративного искусства представил первую в России постоянную экспозицию отечественного дизайна XX - XXI веков «Вещь! Ре/Конструкция». Проект включает знаковые объекты советских дизайнеров с момента рождения школы ВХУТЕМАС в 1920 г. до экспериментальных работ современных предметных дизайнеров.

Вадим Кибардин. Кресло Black Paper 37. 2011 г. Бумага © Всероссийский музей декоративного искусства

«Экспозиция демонстрирует эволюцию форм и принципов проектирования, меняющихся в соответствии с вызовами времени. Работы современных авторов не выделены в отдельную эпоху, а показывают преемственность творческой идеи. Это очередной шаг Музея по сохранению и развитию Фонда предметного дизайна в России», – рассказывает Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

В проекте будет представлено более 50 экспонатов предметного дизайна из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, фонда А.Родченко и В.Степановой, частных коллекций, предметы победителей конкурса «Придумано и сделано в России».

Экспозиция разделена на 5 тематических зон:

Образцы жилых интерьеров советской эпохи, представляемых на ежегодных выставках «Искусство в быт»; Поиск универсального метода и нового дизайна для нового человека в деятельности ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН; Концептуальный дизайн: работа с неоднозначностью метафоры, создание нестандартного образа (концепта) привычного предмета; Экспериментальный дизайн – уникальные эксперименты дизайнеров с материалом и формой; Современный авторский дизайн.

Константин Бойм. Проект Recycle. 1988 г. Авторская реконструкция 2018 г. Фарфоровая тарелка, дерево © Всероссийский музей декоративного искусства

Экспозиция «Вещь! Ре/Конструкция» начнется с интерьерной зоны, демонстрирующей целостность проектной культуры периода СССР.

Впервые будут показаны оцифрованные архивные материалы (обои, эскизы интерьеров), в том числе и из архивов НИИХП. Экспозиция включит работы выдающихся дизайнеров школы ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, концептуальных и промышленных дизайнеров ВНИИТЭ и ВПКТИМ, таких как А.Родченко, Э.Лисицкого, Н.Суетина, А.Дамского, А.Лаврентьева, И.Преснецовой, А.Ермолаева, Е.Богданова, А.Сикачева, Ю.Случевского, Ю.Мусарова, а также современных авторов.

Куратор выставки «Вещь! Ре/Конструкция» – Вера Савельева, заведующий фондом предметного дизайна Всероссийского музея декоративного искусства.

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