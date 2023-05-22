ВДНХ приглашает на бесплатные мастер-классы по восточным языкам

В пятницу, 26 мая, в павильоне «Книги» РОСИЗО на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы по китайскому, узбекскому, армянскому и таджикскому языкам в рамках проекта «Знание. ВДНХ». Их проведут преподаватели и студенты Института международных отношений и Московского государственного лингвистического университета. Участие по регистрации.

В 12:00 гостей ждет мастер-класс по китайскому языку. В этом языке где первый иероглиф, там первое слово, а дальше второе, третье и четвертое — это магия фонетики, а именно четырех тонов, которые дают одному слову множество значений. Участников будут учить писать и читать китайские иероглифы.

В 13:00 пройдет мастер-класс по узбекскому языку. Посетители смогут оценить богатство красоты и мелодичности этого языка как через поэзию, так и через повседневные разговорные фразы, такие как Xush kelibsiz, qimmatli mehmonlar («Добро пожаловать, дорогие гости»).

В 14:00 можно посетить мастер-класс по армянскому языку, который родственен английскому, немецкому, французскому и русскому языкам. Гости познакомятся с наследием создателя армянского алфавита, основоположника национальной литературы и письменности Месропа Маштоца, научатся приветствию «Барев дзез» («Здравствуйте»), а также узнают, зачем к именам добавляют слово «джан» («душа»).

В 15:00 состоится мастер-класс по таджикскому языку. Название столицы Таджикистана, города Душанбе, в переводе с таджикского языка означает «понедельник». Участников приглашают провести «чалу пандж» («сорок пять») минут в атмосфере восточной сказки, где они откроют для себя много нового и интересного.

Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте проекта «Знание. ВДНХ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.