Дом-музей Марины Цветаевой представил выставку «Угол падения не равен углу отражения»

В творчестве Марины Цветаевой были не только стихи, одну из статей она посвятила работам Натальи Гончаровой – представительнице русского авангарда. Марина Цветаева была у Гончаровой в мастерской в Париже, что интересно – в Москве обе жили рядом – в Трехпрудном переулке. «Поэма горы» и «Поэма конца», написанные Цветаевой в 1924 году, стали материалом для иллюстраций жанре Livre d’аrtiste Вали Эйдис.

Авангард в слове – есть такое в стихах и поэмах Марины Цветаевой. Гора – всегда возвышение, конец – всегда исход, дорога вниз. Иллюстрировать подобный материал не только непросто, но и смело. Процесс создания иллюстраций также представлен на выставке, рождение образа занимательно. То – тоже авангард, геометрия – далеко не всегда прямая, бывает и округлая, падающая, восходящая – пятнами, осколками, обломками. Как слова и фразы Марины Цветаевой.

Второй участник выставки – Аркадий Смехов (род. 1936). Его работы – графика, коллаж, картон и бумага – претворяются в мифы, сказки, где живут самые разные существа – чаще необычные, но есть и гримасы. Отдельного упоминания заслуживают его музыкальные циклы, ибо Аркадий Смехов был не только учеником Бориса Иофана, выпускником МАРХИ, но и большим меломаном. Графика, иллюстрация – эксперимент, над которым можно поразмышлять.

До 2 июля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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