В России появился новый формат онлайн-галереи современного искусства

Онлайн-галерея современного искусства 973 Gallery объявляет об открытии и запуске первой выставки «Prologos».

973 Gallery представляет ценителям визуального и книжного искусства новый код взаимодействия с возможностью погружения в современное искусство с разных сторон: в галерее представлены работы российских художников, а также коллекционные европейские лимитированные книги издательств Taschen, Phaidon Press, в том числе издания Limited Edition, включая Art Edition и Collector’s Edition, монографии и каталоги работ современных русских и иностранных художников. Кроме того, в 973 Gallery представлены редкие оригинальные киноплакаты и театральные афиши 60-х — 80-х годов прошлого века из Италии, Франции и других стран.

Онлайн-галерея 973 Gallery предлагает гостям возможность гулять по виртуальному пространству в online viewing room. Дебютная выставка «Prologos» (от др.греч. «впереди» и «слово, речь») является введением в историю 973 Gallery, каждая работа художника на выставке знакомит зрителя с одним из измерений мира, в котором будут происходить последующие события.

В выставке принимают участие работы трех художников — выпускников Московской школы современного искусства (MSCA): Марина Грекова, Маргарита Журавлева и Александр Шамеев. Куратор выставки и 973 Gallery — художник, выпускница Британской высшей школы дизайна, магистратуры «Fine Arts» в Zurich University of the Arts (Швейцария), участница выставок в Швейцарии, Италии, Латвии, России, ярмарок Cosmoscow, blazar, |catalog| Лидия Жудро.

«Коллекционирование для меня — образ жизни, который помогает создавать опору и сохранять ценность моментов в нашем непостоянном мире. Мы создали 973 Gallery для того, чтобы распространять культуру коллекционирования и формировать среду для обмена знаниями и приумножения интеллектуального капитала. Именно поэтому мы смотрим на коллекционирование и современное искусство широко, включая не только работы художников, но и редкие книги об искусстве, культуре, архитектуре, каталоги художников и плакаты и афиши: визуальные образы фильмов, театральных постановок, которые помогают с самых разных сторон погрузиться в мир творчества и искусства», — рассказала основатель 973 Gallery Юлия Байрамалиева.

Среди уже представленных в 973 Gallery плакатов: киноафиша «Это Элвис» 1981 года художественно-биографического фильма о жизни звезды рок-н-ролла, певца и актера Элвиса Пресли, афиша к фильму «Цветок тысячи и одной ночи» Пьера Паоло Пазолини 1974 года, удостоенного Гран-при Каннского кинофестиваля, книги: «Yayoi Kusama» издательства Phaidon Press — о жизни одной из самых знаковых и революционных художниц нашего времени, «Сто знаменитых видов Эдо» издательства Taschen, с изображениями различных сцен Токио в разные времена года от Утагава Хиросигэ.