Около полумиллиона жителей и гостей Москвы посещают столичные катки

Цифровая экосистема, проанализировала посещаемость 15 открытых катков Москвы за прошлый зимний сезон. Ежемесячно катки собирали до 500 000 посещений, среди них самыми посещаемыми стали «ГУМ-каток» на Красной площади, каток «Полет во времени» на ВДНХ и каток в Парке Горького. Такие данные предоставили специалисты платформы МТС Геоэффект, изучив обезличенные геоданные посетителей.

По итогам прошлого года самыми посещаемыми открытыми катками в Москве стали «ГУМ-каток» на Красной площади, «Полет во времени» на ВДНХ, каток в Парке Горького, каток в Таганском парке и каток «Красная Пресня». Согласно данным платформы МТС Геоэффект, в топ-5 наименее загруженных площадок вошли: каток «Полярный» в парке Фили, «Льдинка» в ландшафтном парке Митино, каток в Гончаровском парке, «Метелица» в Бабушкинском парке и каток «Гигант» в парке Сокольники.

Около 90% гостей прибыли из Москвы и Московской области, однако, катки привлекали и жителей регионов. Площадки успели посетить жители Краснодарского края (3,8 тыс.), Калужской области (1,9 тыс.), и Владимирской области (1,7 тыс.).

Анализ демографических характеристик посетителей показал, что их предпочтение в выборе локации зависит от возраста. Самыми молодежными стали катки в саду имени Баумана и «Усадебный» в Воронцовском парке, где средний возраст гостей составил 18–25 лет. В то же время взрослую аудиторию интересовали катки в парке Артема Боровика, «Серебряный лед» в Измайловском парке и каток Северного Речного вокзала, где средний возраст посетителей — 45–54 года.

«Обезличенные геоданные позволяют нам определять количество уникальных посетителей, их социально-демографический профиль и регион проживания. Наши данные помогают организаторам правильно планировать программы мероприятий, адаптируя их под интересы целевой аудитории», — прокомментировал руководитель направления «Геоаналитика» Даниил Матвеев.