Дизайн-образование: креативность и практика

С каждым годом креативная экономика набирает обороты, и это отражается на требованиях к образованию, особенно в сфере промышленного дизайна. Новым поколениям дизайнеров важно не только обладать творческими навыками, но и уметь решать реальные задачи бизнеса. Образовательные учреждения переосмысливают свои программы программы и стремятся наладить сотрудничество с предприятиями, чтобы подготовить студентов к работе в условиях современного рынка.

Проект «Фабрика дизайна 3.0» помогает молодым дизайнерам получить практический опыт, работая с настоящими заказчиками. Это не всегда доступно в процессе обучения, поэтому такие инициативы дают студентам возможность применить знания на практике. О проблемах и вызовах в образовании промышленного дизайна рассказали ведущие эксперты.

Разрушая стереотипы

В советское время учебных заведений, где готовили дизайнеров, было крайне мало. Их выпускники славились высоким уровнем подготовки, а такие вузы, как Строгановка и Мухинка, имели многолетние традиции. Однако за последние десятилетия ситуация изменилась.

«В новой истории нашей страны произошло обесценивание профессии дизайнера, — говорит Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России и руководитель проекта “Фабрика дизайна”. — В 90-е годы мы еще использовали ресурс советской дизайнерской школы. Но к началу 2000-х она начала распадаться на атомы всяческих бакалавриатов и магистратур. Из учебных программ большинства вузов стали исчезать фундаментальные для нашей профессии предметы. Например, инжиниринг, технологии, экономика. В то время как в других странах, сделавших ставку на дизайн, вводились новые предметы и активно поддерживалось самообразование студентов».

Ставицкий также отмечает, что до сих пор в обществе распространен стереотип, что дизайнеры занимаются только созданием красивых картинок. «Часто молодой специалист умеет только нарисовать эффектную картинку, но не способен мыслить проектно. Он считает задачу выполненной, изобразив коллаж, и его не заботит, как будут производить и использовать разработанный им продукт. По сути, он больше художник, чем дизайнер», — подчеркивает эксперт. Однако дизайн — это не просто творчество ради творчества. «Дизайнер должен решить задачу, поставленную заказчиком. Сделать так, чтобы продукт получился качественным, конкурентоспособным и способствовал развитию бизнеса», — резюмирует Ставицкий.

Понимание профессии через опыт

Абитуриенты часто не до конца понимают, чем им предстоит заниматься. Это не их вина — система профориентации в стране отсутствовала последние 30 лет. Однако ситуацию можно исправить, вовлекая школьников в ранние проекты по дизайну.

«Недавно наша кафедра участвовала в эксперименте, где мы набирали детей с 12 лет и знакомили их с принципами промышленного дизайна, — рассказывает Арсений Киселев, заместитель заведующего кафедрой промышленного дизайна СПГХПА им. А.Л. Штиглица. — Дети учились мыслить нешаблонно. В дизайне важно уметь ставить задачи и находить множество решений. Кроме того, на вступительных экзаменах мы ввели собеседование по портфолио, чтобы кандидат лучше понимал, чем ему предстоит заниматься».

Штиглицкая академия — один из ведущих вузов страны в области дизайна. Однако и она сталкивается с проблемами, когда выпускники не могут найти себя в профессии. «Ежегодно в России выпускается около 20 000 молодых дизайнеров, но в профессии остается лишь 15−20% из них. Чаще всего это связано с нехваткой опыта работы над реальными проектами», — поясняет Киселев.

Практика решает все

Многие студенты выпускаются с недостаточным практическим опытом. Сергей Смирнов, основатель SmirnovDesign и член жюри проекта «Фабрика дизайна», считает, что практика — это ключевой элемент в подготовке дизайнеров. «На момент выпуска студенты должны быть максимально готовы к работе в компании, — утверждает он. — Они должны понимать все этапы, которые продукт проходит в процессе изготовления. Дизайн — это междисциплинарная профессия: нужны знания в конструировании, материаловедении, эргономике, маркетинге и информационных технологиях. Без них дизайнер не сможет стать профессионалом».

Смирнов также подчеркивает, что участие в реальных проектах помогает студентам не только освоить профессию, но и понять её суть. Проект «Фабрика дизайна» предоставляет такую возможность, давая заказы от реальных клиентов, а результат оценивается жюри, чтобы проверить соответствие требованиям заказчика.

Будущее дизайн-образования

В последние годы наблюдается тенденция к усилению технической подготовки дизайнеров. «За последние пять-семь лет в области дизайн-образования наметился позитивный сдвиг, — говорит Арсений Киселев. — Государство и бизнес стали больше внимания уделять этой сфере. Профильные вузы получают финансирование на закупку материалов и оборудования. Например, наша академия переоснастила материально-техническую базу: теперь студенты работают на 3D-принтерах, ЧПУ и современных графических станциях».

Однако, как отмечает Киселев, хотя уровень подготовки вырос, многие западные страны опередили нас на 10−15 лет. «Чтобы решить задачи, стоящие перед дизайн-образованием, нужно работать на опережение», — считает он.

Модернизация системы образования также требует интеграции студентов в реальную экономику уже на этапе обучения. Смирнов отмечает, что «Фабрика дизайна» помогает студентам и предпринимателям найти друг друга и решать конкретные бизнес-задачи. «Инвестиции в промышленный дизайн могут существенно повысить прибыль компании, но, к сожалению, многие предприниматели до сих пор не осознают, что дизайнер — это не просто украшатель, а стратегический игрок, который помогает строить и развивать бизнес», — подытоживает Смирнов.

Проекты вроде «Фабрики дизайна» способствуют тому, чтобы в ближайшем будущем дизайнеры были готовы к работе сразу после выпуска, а бизнес — понимал их ценность для развития компании.

Дизайн-образование: креативность и практика

Креативная экономика стремительно развивается, предъявляя все более сложные требования к системе высшего образования. В сфере промышленного дизайна особенно важно решать все эти задачи, поскольку эта отрасль может стать ключевым двигателем новой экономики. Будущим специалистам необходимо соответствовать запросам реального бизнеса и производства. Задача образовательных учреждений сегодня — адаптировать учебные программы и наладить более тесное сотрудничество с государственными предприятиями и частным бизнесом.

Студенты должны ответственно подходить к выбору профессии и умело распределять свои ресурсы в процессе обучения, чтобы стать квалифицированными и востребованными специалистами.

Проект «Фабрика дизайна 3.0» помогает молодым дизайнерам получить ценный опыт работы с реальными заказчиками. Ведь практика не всегда доступна во время обучения. Это пространство, где дизайн встречается с бизнесом, а у студентов появляется возможность развивать практические навыки. О том, какие вызовы сегодня стоят перед образованием в сфере промышленного дизайна, мы побеседовали с экспертами.

Разрушая стереотипы

В советское время вузов, где обучали дизайну, было крайне мало. Каждый из них имел многолетнюю историю, а такие, как московская Строгановка (ныне РГХПУ им. С.Г. Строганова) и ленинградская Мухинка (ныне СПГХПА им. А.Л. Штиглица), — и вовсе вековые традиции. Эти учебные учреждения были проверены временем и заслужили высокую репутацию.

«В новой истории нашей страны произошло обесценивание профессии дизайнера, — убежден президент Союза Дизайнеров России и руководитель проекта “Фабрика дизайна” Виталий Ставицкий. — В 90-е годы мы еще использовали ресурс советской дизайнерской школы. Но к началу 2000-х она стала распадаться на атомы всяческих бакалавриатов и магистратур. Из учебных программ большинства вузов стали постепенно исчезать фундаментальные для нашей профессии предметы. Например, инжиниринг, конструирование, технологии, экономика, управление процессами. При этом во многих странах, сделавших ставку на дизайн в своей экономике, наоборот, вводились дополнительные предметы и компетенции. Широко поощрялось самообразование студентов».

В начале 2000-х годов профессия дизайнера считалась чрезвычайно престижной. Кинематограф и реклама создавали образ дизайнера как небожителя, получающего сказочные гонорары за несколько карандашных штрихов на бумаге. Этот спрос стимулировал соответствующее предложение. Сегодня диплом дизайнера можно получить в вузах, чья основная специализация далека от этой сферы. К тому же множество наивных молодых людей, мечтающих зарабатывать большие деньги без особых усилий, готовы платить немалые суммы за «обучение» на сомнительных онлайн-курсах по дизайну.

«Стереотип этот достаточно устойчив, — считает Виталий Ставицкий. — Часто молодой специалист умеет только нарисовать эффектную картинку. Он не способен мыслить проектно. Изобразив “коллажик”, считает свою задачу выполненной. Но как будут производить и использовать “разработанный” им продукт, его не заботит. По сути, он художник, а не дизайнер. Однако в любой сфере производства — от создания бытовой техники до авиастроения — есть проектная и инженерная составляющие. И дизайнер обязан в них разбираться. Я не устаю повторять, что дизайн — это не про удовлетворение своих творческих амбиций. Строго говоря, это не творческая профессия, если под этим понимать свободный полет вдохновения. Дизайнер должен решить задачу, поставленную заказчиком. Сделать так, чтобы продукт получился качественным, конкурентоспособным и содействовал развитию его бизнеса».

К сожалению, многие абитуриенты имеют весьма смутное представление о сущности выбранной специальности. Но это не их вина, а скорее беда. Школьникам трудно самостоятельно принимать решение о выборе профессии. Хотя бы потому, что они часто не знают о существовании многих специальностей. Система профориентации в стране на протяжении последних 30 лет практически отсутствовала.

«Не так давно, — делится достижениями заместитель заведующего кафедрой промышленного дизайна СПГХПА им. А.Л. Штиглица Арсений Киселев, — наша кафедра участвовала в совместном эксперименте с Академией цифровых технологий. Мы набирали детей с 12 лет и знакомили их с идеями и принципами промышленного дизайна. Они учились мыслить нешаблонно. Чтобы решить школьную задачку, нужно было выбрать из некоторого количества известных тебе методов решения самый подходящий. В дизайне надо научиться самостоятельно ставить задачи и находить множество разных решений. У заказчика должен быть выбор. Но самое главное — в процессе реализации найденного решения могут возникать разные барьеры: технологические, бюджетные, временны́е. Задача дизайнера — сохранить зерно своей идеи, несмотря на все форс-мажоры. На вступительных экзаменах мы ввели для абитуриентов собеседование по портфолио. В нем должны быть эскизные проекты каких-либо конкретных продуктов. Работая над портфолио, человек начинает лучше понимать, чем ему предстоит заниматься в жизни. На втором этапе абитуриенты выполняют экзаменационную графическую работу. Таким образом мы проверяем уровень навыка работы в стрессе и в спокойной обстановке. В результате нам удается принимать на учебу не просто способных, но еще и мотивированных студентов».

Академия им. А.Л. Штиглица — один из флагманов отрасли. В настоящее время дизайн преподается примерно в 130 федеральных вузах по всей России. С учетом их региональных филиалов это число достигает порядка 200 учебных заведений. Ежегодно они выпускают в среднем 20 000 молодых специалистов. Однако в профессии остается лишь 15−20% выпускников. И только единицы из них добиваются известности. Такая высокая степень отсева отчасти объясняется разочарованием начинающих специалистов — мечты о профессии не соответствуют реальности. Но в большинстве случаев, как показывает практика, выпускникам не хватает опыта работы над реальными проектами, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Подготовленные и готовые к работе

«Практика имеет для студентов первостепенное значение, — настаивает основатель и генеральный директор компании SmirnovDesign, директор Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им. С.Г. Строганова, член жюри проекта “Фабрика дизайна” Сергей Смирнов. — На момент выпуска они должны быть максимально готовы к работе в компании. То есть разбираться во всех этапах, которые продукт проходит в процессе изготовления. Дизайн — междисциплинарная профессия. Конструирование, материаловедение, эргономика, маркетинг, информационные технологии — без этих знаний дизайнер не сможет стать профессионалом. В противном случае специалисты, занятые непосредственно производством продукта, будут видеть в нем досадную помеху, что отвлекает их от серьезного дела. Высшее образование достаточно консервативно и пока с трудом встраивается в живые экономические процессы. Учебные проекты в большинстве своем не имеют практического результата. Вот почему отличаются поверхностным подходом. Если же студент получает задачу от реального заказчика, он должен найти решение, отвечающее конкретным требованиям. Это позволяет ему лучше понять суть и смысл выбранной профессии».

Количество непрофильных вузов, обучающих профессии дизайнера, сокращается достаточно медленно. Модная специальность привлекает студентов и служит источником дополнительных доходов. Ведь обучение в основном платное. Однако в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к усилению технической составляющей в подготовке дизайнеров. Необходимость приобретения дорогостоящего оборудования и привлечения преподавателей с соответствующими компетенциями значительно повышает стоимость обучения. Это делает невыгодным содержание «непрофильных активов» для вузов. Эксперты надеются, что со временем эти факторы изменят ситуацию и на рынке образования останутся только вузы с высокими стандартами обучения дизайну.

«За последние пять-семь лет в области дизайн-образования наметился позитивный сдвиг, — полагает Арсений Киселев. — Государство и бизнес-сообщество начинают уделять больше внимания этой сфере. Профильные вузы получают финансирование для закупки материалов и оборудования, чтобы студенты могли осваивать сложные современные технологии. Например, наша академия за минувшие три года переоснастила материально-техническую базу. Она не обновлялась с 80-х годов. Теперь ребята могут работать на 3D-принтерах, на ЧПУ, современных графических станциях. Но почивать на лаврах оснований нет. Уровень, на который мы вышли сейчас, многие западные страны прошли уже лет 10−15 назад. Чтобы решить задачи, стоящие перед дизайн-образованием, мы должны работать на опережение, включая материально-техническое оснащение учебного процесса».

Модернизация системы подготовки дизайнеров имеет еще одни важный аспект — интеграцию выпускников в систему реальной экономики. В идеале это должно происходить еще на этапе обучения. Но на практике выстраивать коммуникацию вуза и бизнеса очень сложно. Крупным профильным вузам с долгой историей это подчас удается.

«В 2022 году, — рассказывает Арсений Киселев, — мы перешли на стратегию подготовки дизайн-команд. Сегодня в одной из солидных питерских компаний работает дизайн-отдел. Он полностью сформирован из членов команды, которая была создана еще на втором курсе. Фирма получила слаженный коллектив с опытом проектной деятельности и заточенный на эффективное распределение задач между работниками. Подготовка дизайн-команд имеет важное преимущество по сравнению с обучением отдельных специалистов. При существующем дефиците кадров в нашей сфере нередко возникают ситуации, когда на предприятии или в компании вообще отсутствует дизайн-отдел. В таком случае одним-двумя специалистами имеющуюся “дыру” не закроешь».

Не всегда взаимоотношения вуза и бизнеса складываются органично. «Большинство работодателей хотят получить сразу готовых специалистов, — констатирует доцент кафедры дизайна среды РГХПУ им. С.Г. Строганова Екатерина Кузнецова. — На вопрос, а где они будут нарабатывать необходимый вам опыт, часто звучит ответ: это не наша забота. Таков печальный парадокс. Предприниматели заточены на максимальную прибыль и, как правило, не готовы альтруистично вкладываться в студентов. Пока немногие в деловых кругах (особенно в среде малого и среднего бизнеса) понимают, что специалиста нужно вырастить. В крупных компаниях наблюдается большая готовность предоставить студентам возможность получить необходимый опыт в реальных условиях. Но и тут не все просто. Даже если большое предприятие берет студентов на стажировку, она зачастую сводится к рутинной офисной работе. Будучи преподавателем, я прекрасно понимаю, что наладить контакт со студентами, которые пока мало что умеют, трудно. И специалисты на производстве подобными навыками вряд ли обладают. Поэтому проблема не только в том, чтобы предприятие взяло на себя риск допустить “несмышленышей” к серьезной работе. Нужно сделать так, чтобы сотрудничество было успешным для обеих сторон. Бизнес и образование часто плохо понимают друг друга. Действующие дизайнеры знают, на поиск взаимопонимания с заказчиком может уйти несколько месяцев. Начинающим специалистам нужно где-то получать этот опыт. Помочь им в этом могли бы специальные структуры при учебных заведениях. Они могли бы прицельно заниматься налаживанием контактов между преподавателями и представителями бизнеса для обмена компетенциями. Такое происходит при повышении квалификации. Пока эта непростая задача ложится на плечи отдельных неуемных энтузиастов».

Вуз — сложная и достаточно консервативная структура. Создание и отладка систем взаимодействия с представителями реального сектора экономики требуют время. А настоятельная потребность в дизайнерах есть уже сейчас. Поэтому дизайн-сообщество считает разумным реализовывать отдельные проекты, позволяющие заказчику и исполнителю найти друг друга. Одним из наиболее успешных стал проект «Фабрика дизайна». Он осуществляется Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы и Союзом Дизайнеров России.

Куратор проекта Сергей Смирнов считает главным его преимуществом жесткую связку дизайнера и предпринимателя. «Уникальность конкурса — в реальности заданий, которые предстоит выполнять участникам. Жюри строго следит за тем, чтобы результат действительно соответствовал требованиям заказчика. “Фабрика дизайна” не подменяет собой традиционную работу в учебных студиях. Она позволяет студентам осваивать разные уровни взаимодействия. Вот почему так важна популяризация конкурса в вузах. Для производителей это тоже отличная школа. Они учатся работать с дизайнером, лучше понимать его значение в продвижении своего бизнеса. Инвестиции и серьезные вложения в промышленный дизайн позволяют компании увеличить прибыли, занять достойное место на рынке. Статистика свидетельствует: успешность возрастает более чем в два раза. Далеко не все предприниматели знают об этом и по старинке полагают, что на дизайне можно сэкономить. Они видят в дизайнере кого-то вроде декоратора, украшающего интерьеры. Но на самом деле его следует воспринимать как архитектора, отвечающего за проект всего здания. Задача дизайн-сообщества — сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию в кратчайшие сроки. Времени на раскачку у нас нет».