В России появится первый Музей героизма

Общая площадь экспозиции составит свыше тысячи квадратных метров. Она будет состоять из трех тематических разделов: «Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг».

В объекте культурного наследия федерального значения павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ откроется первый в России Музей героизма. Это современное мультимедийное пространство, посетителям которого расскажут о примерах мужества соотечественников.

Общая площадь экспозиции составит свыше тысячи квадратных метров. Она будет состоять из трех больших тематических разделов: «Подвиг», «Становление героя», «Путь воина». В павильоне организовали галерею с государственными наградами СССР и Российской Федерации: орденами, медалями, знаками отличия, почетными грамотами.

«Подвиг» — один из самых больших тематических разделов экспозиции. Он расскажет о проявлениях героизма со времен Древней Руси до наших дней. Экспозиция раскроет феномен повседневного трудового подвига — от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий во время специальной военной операции. Отдельная часть раздела будет посвящена современным героям, совершающим свой трудовой подвиг. Это врачи, волонтеры, деятели культуры, сотрудники силовых структур, специалисты МЧС, профессиональные спортсмены, путешественники, ученые.

Раздел «Становление героя» отсылает к идеалам литературы и культуры, истории и современности. Раздел «Путь воина» посвящен победам и достижениям бойцов войск специального назначения. Он состоит из шести площадок, которые символизируют природные и антропогенные стихии, где проводят боевые и учебные операции. В экспозиции представлен рассказ о героях современности — участниках военных операций.

Павильон № 59 «Зерно» (бывший — Московской области) — третий по высоте на всей территории ВДНХ. Он был построен в 1939 году, а в 1954-м реконструирован с сохранением элементов прежней композиции. Здание спроектировал Дмитрий Чечулин, главный архитектор Москвы в 1945‒1949 годах, автор ключевых проектов советской архитектуры 1960‒1980-х.

Объект культурного наследия федерального значения реставрировали с 2020 по 2023 год. Специалистам удалось вернуть павильону исторический облик: был восстановлен покрытый сусальным золотом шпиль с рубиновой звездой, две парные скульптурные композиции на нижнем ярусе башни, декор на фасадах и в интерьерах. Вводный зал вновь украшает уникальная живопись, создающая иллюзию прорыва пространства. По фото и историческим аналогам воссоздали бронзовые люстры, а в залах павильона отреставрировали витражи. В ноябре 2024 года павильон № 59 «Зерно» на ВДНХ получил приз зрительских симпатий VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» как лучший реализованный проект реставрации.