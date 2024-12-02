Стали известны победители премии Russian Creative Awards 2024

В концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Российской национальной Премии Russian Creative Awards 2024.

По итогам голосования Большого жюри лучшие проекты определены в 12 номинациях. Всего на премию в этом году поступило более 1000 проектов, за четыре года проведения – свыше шести тысяч.

Победителем в номинации «Креативное событие» стала Международная выставка форум «Россия», в рамках которой через креативные индустрии были представлены достижения культуры, традиции и туристический потенциал всех регионов страны. Лучшим в категории «Семейный креативный проект» признан семейный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области – пространство, сочетающее креативные индустрии, спортивные развлечения и традиции русских сказок. В новой номинации «Креативный проект, развивающий сельскую территорию», победу одержал сценарный проект Юлии Горбуновой «Велкам ту Васюки». Сериал по сценарию Юлии рассказывает о семье фермеров из Аризоны, которая отправляется в российскую деревню, чтобы заниматься сельским хозяйством, и открывает для себя новые возможности.

Премия Russian Creative Awards 2024 в номинации «Креативный проект, развивающий город» присуждена празднованию 1000-летия Суздаля, которое объединило вокруг истории древнего города-музея под открытым более 36 тысяч его жителей и гостей. Лучшим инновационным проектом стал магазин приложений RuStore. Также специального приза в этой номинации за создание среды для активного развития инновационного бизнеса, развитие технологического суверенитета и международное сотрудничество удостоен форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В номинации «Новые формы» Большое жюри отметило Объединенную металлургическую компанию за многолетнее развитие арт-фестиваля «Выкса-фест» и создание среды развития креативных индустрий. Лучшим просветительским проектом 2024 года стала Школа Иннопрактики – международный проект, который знакомит молодых деятелей искусства с Россией через художественные практики. В номинации «Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность», победа присуждена вертикальному сериалу «Осталась одна Таня», снятому на основе дневников школьницы блокадного Ленинграда Тани Савичевой эксклюзивно для платформы VK Клипы. Креативным регионом 2024 года стал Красноярский край. В качестве Тренда года Большое жюри отметило кутюрную капсулу дизайнера Алены Ахмадуллиной «Руслан и Людмила», созданную по мотивам поэмы А. С. Пушкина.

Одна из новых номинаций 2024 года получила название «Импульс воздействия», ее цель – отметить значимый социальный эффект креативных проектов. Победителем в номинации «Импульс воздействия» стал сериал «Неверные» Национальной Медиа Группы, в центре внимания которого проблема алкогольной зависимости. Однако в ходе церемонии произошла техническая ошибка, и представитель НМГ не смог получить Премию. Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова) заверила, что трофей Премии обязательно будет передан победителю:

«Хочу от лица всей большой команды АНО «Креативная экономика» принести искренние извинения. Мы допустили техническую ошибку при подготовке заставок на экран, и признаем эту ошибку. Конечно, мы ожидали на этой сцене Марию Залунину, представителя Национальной Медиа Группы. Давайте ей поаплодируем. Мы точно передадим правильно нашу «Семечку» в НМГ. Приносим искренние извинения и знаем точно, что все участники шорт-листа уже победители».

В специальной номинации для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ» отмечены лучшие участники новых молодежных творческих союзов России. В направлении «Изобразительное искусство» победителем стал художник-живописец Александра Федосова, автор картины «Народы Севера» — истории о священном для коренных народов Севера острове Вайгач. В направлении «Кино» специальную номинацию от «Таврида.АРТ» получила актриса театра и кино, исполнительница главной роли в сериале «20/22» Дарья Кукарских. В категории «Музыка» победа присуждена автору песен, поэту, исполнителю, солисту группы «Комната культуры» Жене Трофимову. В направлении «Театр» отмечена художественный руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр» Джемма Аветисян. Сценарист Николай Шишкин стал победителем в направлении «Сценаристы». Специального приза «Творец суверенной России» удостоен самый молодой фронтовой художник в России, автор выставочного проекта «Уголь земли русской» Виринея Шигина.

Победители Russian Creative Awards 2024 стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме зеркального зерна, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Церемония вручения Russian Creative Awards 2024 прошла в формате театрализованной постановки, над которой трудились, в том числе молодые профессионалы. Режиссером выступила Евгения Беспалая, продюсером – Лилия Дасаева. В основе художественного решения шоу – российский культурный код. Проводниками для зрителей стали представители разных поколений: Леон Кемстач и Сергей Шакуров. Сопровождал церемонию Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. В номерах были задействованы фольклорный ансамбль «Комонь», вокальный ансамбль Cantus Laudis, балетная студия Дианы Вишневой Context Studio с небольшим отрывком из балета «Петрушка» Стравинского. Интродукцией к вручению премии в новой номинации «Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность» стало моновыступление Сергея Полунина под музыку Владимира Высоцкого.

Роль творческих индустрий в развитии страны отметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова:

«Сегодня креативные индустрии – это 3,5% ВВП, по поручению главы государства эта доля должна быть увеличена до 6% к 2030 году. В сфере креативных индустрий заняты почти 3,5 млн наших граждан, еще 3,7 млн – самозанятые в творческих профессиях. Это серьезные цифры. И премия – это серьезный вклад в развитие креативной экономики, которая совсем молодая, но доказавшая свою прочную основу в России».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, вручавший премию в номинации «Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность»:

«Я испытывал чувство гордости, когда знакомился с проектами номинантов. И эта гордость обусловлена тем, что в нашей стране лидеры креативных индустрий реализуют свои таланты на благо Отечества. Хочу еще раз сказать спасибо номинантам за их труд!».

В номинации «Новые формы», которая отмечает креативные проекты компаний, напрямую не относящихся к креативным индустриям, премию вручал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент НИУ «Высшая школа экономики» Александр Шохин:

«Бизнес – это тоже набор креативных индустрий. Весь российский бизнес креативен. Иначе как можно было преодолеть все преграды, с которыми столкнулся российский бизнес в последние 2,5 года. Нам приходилось находить новые рынки сбыта, импортозамещением и реверсным инжинирингом заниматься, выстраивать по-новому платежи и расчеты. При этом мы создавали новые продукты, оказывали новые услуги и не только выживали, но и развивались. Мне приятно отметить, что ведущие российские компании не уставали решать многие вопросы, связанные с понятием «устойчивое развитие», которое включает в себя и экологию, и демографию, и развитие территорий присутствия».

Приз в номинации «Тренд года» вручал Заслуженный художник РФ, член Союза художников России, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Даши Намдаков. Художник подчеркнул значение премии как высшего профессионального признания:

«Бесконечная радость и гордость за коллег по креативному цеху, которые сегодня вошли в число номинантов и лауреатов. Признание профессионального сообщества на уровне главной национальной премии в сфере креативных индустрий имеет особую цену. Мне очень импонирует это новое измерение «креативная экономика», когда мы смотрим на результат деятельности художников как на уникальный продукт, который не существует сам по себе, а вписывается в экономику города, региона, вписывается в социальные задачи, предлагает свои подходы к их решению».

Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин вручил награды в специальной номинации для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ»:

«Специальная номинация для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий подчеркивает, что наша страна заинтересована в том, чтобы молодые ребята творили и продвигали новые созидательные смыслы. И мне особенно приятно отметить, что эти молодые творцы не просто талантливы и деятельны, они еще и патриоты своей страны. Каждый из них любит свое Отечество не словом, а делом».

Президент АНО «Креативная экономика», идейный вдохновитель Премии Russian Creative Awards 2024 Марина Монгуш (Абрамова) поблагодарила руководство Администрации Президента, Государственной Думы за поддержку креативной экономики, совместную работу, итогом которой стало, в том числе принятие Федерального закона о развитии креативных индустрий, который вступит в силу в феврале 2025 года.

«Когда подводятся итоги премии одного года, сразу же начинается работа над Премией следующего года. Архитектура премии, состав ее номинаций – это живой инструмент, который отражает самые актуальные интересы креативного сообщества, запросы общества, бизнеса и государства, запросы регионов и локальных сообществ. И эта большая аналитическая работа уже началась. Объявляю церемонию вручения IV Российской национальной премии в сфере креативных индустрий закрытой! До встречи в следующем году!».