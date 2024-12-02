Киркорову разгромили дом: выбиты стекла, разбит антиквариат

Наемники проникли в дом народного артиста России Филиппа Киркорова и устроили настоящий погром – со стрельбой, дракой, порчей дорогого имущества и концертных костюмов короля российской эстрады. Разбираемся, кто позволил себе такие шалости!

Новый клип «Черная пантера», который Филипп Киркоров презентовал на днях, — настоящий шедевр в жанре блокбастер. Масштабные съемки самого продолжительного, самого многобюджетного и самого звездного за всю карьеру артиста клипа проходили в собственном особняке Филиппа. В съемочном процессе было задействовано более 100 человек съемочной группы, артистов, пиротехников, каскадеров и спортсменов.

Новое видео Киркорова в стиле бондианы завораживает зрителя с первых секунд. Проект сделан в формате фильма, в котором принимал участие самый что ни на есть звездный состав. Главные роли отданы популярному в России австрийскому актеру Вольфгангу Черни, который сыграл русского Джеймса Бонда, и близкой подруге певца, блогеру и светской львице Виктории Шеляговой, — она сыграла жену Филиппа, двойного агента под прикрытием. Ролик Киркорова побил Майкла Джексона, чей клип на песню Thriller в свое время заслужил рекорд «Первый самый длинный клип» и длился 13 минут и 42 секунды.

По словам Киркорова, идею клипа на новую песню «Черная пантера» было невозможно уместить в три с половиной минуты. В итоге получилась полноценная короткометражка на 23 минуты со звездами в главных ролях: Ольга Бузова, Ани Лорак, Люся Чеботина, Егор Крид, Андрей Малахов, Азиза, Яна Рудковская, Марина Федункив, Влад Бумага, Анна Asti, Эльдар Джарахов и Анастасия Стоцкая.

«Я, как всегда, играю отрицательного персонажа, который порабощает своих творческих муз. Как герцог Синяя Борода в своем замке», — говорит Киркоров.

По сюжету, Филипп похищает всех популярных артистов и держит их в золотой клетке, чтобы быть одному звездой.

Филипп Киркоров неоднократно обращался к сюжетам легендарных боевиков, используя их в своём творчестве. В новом клипе затронута тема «Агента 007». Агентов сыграли два брата Максим и Виталий Ситники, и их союзников – две сексапильные сестры-близняшки Катя и Волга Король. Что же известно об этих исполнителях?

Идеально сложенный уроженец Донбасса Максим Ситник – давний друг, а с января этого года еще и концертный директор Филиппа Киркорова, сменив на этой должности Артема Кияшко. В свое время парень с накачанным торсом и многочисленными татуировками занимался модельным бизнесом и дизайном, а сейчас сопровождает артиста во все его поездки. Киркоров и Ситник вместе совершают походы на шопинг, в этом году посетили концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке.

Второй участник банды, продемонстрировавший свои взбитые мускулы в клипе, – это брат-близнец Максима Витал. Благодаря новому знакомому братья быстро влились в модную тусовку и посещают крупные светские мероприятия, завели немало полезных знакомств. И если ранее Макс и Витал были за кадром, то в новом клипе Филиппа Киркорова им отдана чуть ли не главная роль.

Союзницами брутальных парней стали обладательницы престижного титула «Мисс мира» среди близняшек России, СНГ и Европы – сестры из Белоруссии Катя и Волга Король. Девушки имеют немалый опыт в съемках фильмов и сериалов — «Нереальная любовь», «Няньки», «Любовь в большом городе — 2», «Охотники за головами». Большая популярность к ним пришла после участия программе «Вечерний Ургант» в качестве соведущих Ивана Урганта. Девушки были солистками группы Queens, а сейчас самые популярные близняшки России являются участницами собственного музыкального проекта КАТЯ & VOLGA.

В карьере российского дуэта из эффектных сестер-близнецов есть даже совместная песня с Николаем Басковым. Предельно откровенный клип блистательных сестер на песню «Мира шум» вызвал огромный ажиотаж.

В клипе снялся актер Павел Прилучный, вызвавший волну обсуждений по поводу возможного романа с одной из сестер.

По словам Кати и Волга, они тщательно подошли к съемочному процессу в клипе на трек «Черная пантера» и своим ролям защитницам короля эстрады. Готовились два месяца, обучаясь различным видам единоборств и владению холодным оружием. Многочасовые тренировки сестер были направлены на развитие силы, ловкости и выносливости. Два-три часа в день Катя и Волга проводили в тренажерном зале, два дополнительных часа работали с мечом. Однако в некоторых трюковых сценах все равно пришлось задействовать каскадеров – такого было требование режиссера, чтобы не навредить здоровью сексапильным красоткам.