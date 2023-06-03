В России проходит благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

Четвертый ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» открылся поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РосКонцерта 1 июня и пройдёт в 14 городах России. В эти дни фестиваль вновь соберет вместе всеми любимых героев киностудии «Союзмультфильм» в сопровождении симфонического оркестра, солистов и детского хора.

За три года концерты благотворительного тура посетили более 35 000 юных зрителей, которые услышали в живом исполнении известные мелодии и песни из легендарных картин «Союзмультфильма».

«По-настоящему талантливые произведения со временем не теряют своей актуальности и в разные эпохи раскрываются новыми гранями, - отметила Председатель Совета директоров Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, - Сегодня в XXI веке мы вновь обращаемся к материалу классических картин, чтобы благодаря симфоническому и хоровому исполнению услышать знакомые мультхиты в живом музыкальном прочтении. Ичто особенно важно, с этими замечательными композициями познакомятся современные дети».

В этом году количество городов, где пройдет фестиваль, выросло до 14. Суммарно ожидается более 12 000 гостей во всех городах России, которыми станут дети из детских домов, малоимущие и другие социально незащищенные группы населения. Также мультконцерты на открытом воздухе пройдут в День города в Великом Новгороде и Тюмени.

Юные зрители и их родители насладятся просмотром анимационного кино, а музыкальное сопровождение поможет еще глубже погрузиться в атмосферу сказки и познакомиться с героями мультфильмов.

В программе мультконцерта всеми любимые картины: «Чебурашка», «Бременские музыканты, «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и другие. Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени - Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, – прозвучат в исполнении оркестра, а любимые и всеми узнаваемые песни исполнят солисты и детский хор.

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