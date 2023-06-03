БЕЛГОРОД: IX фестиваль «Хоровые ассамблеи» ждёт своего зрителя

4 июня в Большом зале уже в 9 раз пройдёт фестиваль «Хоровые ассамблеи» – одно из наиболее любимых зрителями событий, которые проходят в филармонии. На сцену Большого зала выйдут детские, взрослые, самодеятельные, профессиональные и академические хоровые коллективы Белгородчины.
«Хоровые ассамблеи» – это совместный проект Министерства культуры Белгородской области, Белгородского отделения Всероссийского хорового общества, Белгородского центра народного творчества и Белгородской государственной филармонии.
Основная цель проведения «Хоровых ассамблей» – возрождение, сохранение, развитие и популяризация хорового искусства. Идея фестиваля принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Григорьевичу Трунову.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.