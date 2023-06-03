БЕЛГОРОД: IX фестиваль «Хоровые ассамблеи» ждёт своего зрителя

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4 июня в Большом зале уже в 9 раз пройдёт фестиваль «Хоровые ассамблеи» – одно из наиболее любимых зрителями событий, которые проходят в филармонии. На сцену Большого зала выйдут детские, взрослые, самодеятельные, профессиональные и академические хоровые коллективы Белгородчины.

«Хоровые ассамблеи» – это совместный проект Министерства культуры Белгородской области, Белгородского отделения Всероссийского хорового общества, Белгородского центра народного творчества и Белгородской государственной филармонии.

Основная цель проведения «Хоровых ассамблей» – возрождение, сохранение, развитие и популяризация хорового искусства. Идея фестиваля принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Григорьевичу Трунову.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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