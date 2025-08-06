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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUВ России растет интерес к книгам об ИИ среди пользователей старше 35...

В России растет интерес к книгам об ИИ среди пользователей старше 35 лет

editor
By editor
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Книжный сервис Строки проанализировал изменения спроса на книги об искусственном интеллекте и выяснил, что в последние три месяца (01.05.2025 — 31.07.2025) пользователи старше 35 лет на 72% чаще читали и слушали книги, чем тремя месяцами ранее.

На фоне растущего интереса к искусственному интеллекту книжный сервис Строки решил проанализировать, как изменился спрос на книги о нейросетях и их использовании. Выяснилось, что в последние три месяца (01.05.2025 — 30.07.2025) пользователи старше 35 лет стали читать и слушать их на 72% больше, чем в предыдущий аналогичный период (01.02.2025 — 31.04.2025).

В первые полгода 2025 года (01.01.2025 — 30.06.2025) спрос на книги об ИИ среди той же возрастной категории вырос на 66% по сравнению с предыдущими шестью месяцами (01.07.20254 — 31.12.2024).

Интересно, что первые три книги в топе среди пользователей 35+ во всех анализируемых периодах одинаковы: «ChatGPT на каждый день. 333 промта для бизнеса и маркетинга» Дамира Халилова, «Форма жизни №4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта» Евгения Черешнева и «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети» Петра Панды и Арины Сычевой.

В последние три месяца на четвертом месте располагается «Искусственный интеллект, аналитика и новые технологии» от делового журнала Harvard Business Review, на пятом «Искусственный интеллект. Иллюстрированная история» Клиффорда Пиковера, на шестом «Новые миры образования. Трансформация обучения в эпоху искусственного интеллекта» Салмона Хана, а на седьмом «От предвидения к власти. Как ИИ-прогнозирование трансформирует экономику и как использовать его силу в своих целях» Ави Голдфарба, Джошуа Ганса и Аджая Агравала. Замыкают топ-10 «ИИ-2041» Чэня Цюфаня и Кай-Фу Ли, «Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире» Стивена Вольфрама и «Ценность ваших решений. Как современные технологии и искусственный интеллект меняют наше будущее» Антона Евгеньева.

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