Антон Пурник назначен директором Российской государственной библиотеки для молодёжи

Фото © пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Российская государственная библиотека для молодёжи ориентирована на самую мобильную читательскую аудиторию и специалистов, кто по роду своих занятий связан с молодежью. В фонде РГБМ — свыше 900 тысяч книг и периодических изданий, а также тысячи мультимедийных изданий, аудиокниг, видеофильмов, грампластинок и нот. Антон Пурник трудится в Российской государственной библиотеке для молодёжи уже на протяжении 18 лет. Под его руководством на базе Молодёжки были созданы: первый в России мультимедийный Музей электронной книги, первый электронный читательский билет для мобильных устройств, первый в отрасли виртуальный онлайн-консультант для оперативной помощи читателям, а также система взаимодействия с «ЛитРес» по предоставлению электронных книг пользователям библиотек.

«Под началом Антона Пурника в библиотеке была проведена полная технологическая модернизация, в результате чего она стала одним из самых передовых учреждений культуры страны в части работы с электронными ресурсами. По его инициативе было реализовано множество масштабных проектов общероссийского значения», — отметила в своём телеграм-канале министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Антон Пурник стал создателем и руководителем первой в стране корпоративной Всероссийской виртуальной справочной службы публичных библиотек «1-я Виртуальная справка». Кроме того, с 2003 года он занимает позицию технического директора Всероссийского информационно-справочного портала Library.ru. В 2025 году Антон Пурник стал участником второго потока кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры».

